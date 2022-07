C'est sur Reddit que le jeu Radiolight vient d'être dévoilé officiellement via une vidéo qui comptabilise déjà 1,4 millions de vues en moins de 24 heures. Son créateur explique notamment que le jeu est né de son amour pour Stranger Things, Firewatch (dont il reprend les codes graphiques) et Alan Wake.

https://gfycat.com/insistentcrazydalmatian

Radiolight est un thriller captivant sur des événements étranges dans la ville d'Ashwood Creek. Incarnez Daniel, un ancien policier, qui doit combattre le surnaturel et lui-même lorsque la vie de sa famille et de ses amis est en jeu.

L'ambiance un peu horrifique est inspirée par celle d'Alan Wake et de la série Stranger Things, le jeu se déroule d'ailleurs dans les années 1980. Pour le reste on trouve bien évidemment ce qui fait le charme de Firewatch dans la direction artistique et dans l'usage massif du Talkie Walkie. Un outil qui semble être au centre de l'attention. Radiolight devrait mélanger exploration et enquête, comme les deux jeux susnommés.

Evidemment il ne s'agit que d'un premier teaser mais les commentaires sur Reddit sont déjà très élogieux et Radiolight porte déjà le sobriquet de "Creepy Firewatch". Espérons tout de même qu'il puisse de détacher de son inspiration et vivre sa propre vie. Vous pouvez retrouver la page Steam par ici.

Que pensez-vous de cette bande annonce ? Dites nous dans les commentaires.