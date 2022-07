Entre son exclu Xbox et le supposé Death Stranding 2, Hideo Kojima a pris le temps de souffler un peu en allant assassiner Shinzo Abe, l'ancien premier ministre japonais. Enfin, c'est ce qu'a conclu l'enquêteur Damien Rieu, membre du parti d'extrême droite Reconquête, précédemment co-fondateur et porte-parole du groupuscule Génération Identitaire et passé aussi par le FN (l'actuel Rassemblement National).

L'extrême droite française blâme Hideo Kojima du meurtre de Shinzo Abe

Après la débâcle aux présidentielles et aux législatives de Reconquête, le parti de Zemmour, Damien Rieu a un peu plus de temps pour faire étalage de son non savoir sur Twitter. Dans un tweet en réponse à la députée de Clémentine Autain (La France Insoumise / NUPES) qui réagissait au décès de Shinzo Abe, ancien premier ministre du Japon, il a dit « l'extrême gauche tue ». Jusque-là, rien d'inhabituel pour lui.

Sauf que voilà, il a accompagné son message de photos d'Hideo Kojima, papa de Snatcher, Policenauts, Metal Gear Solid ou encore Death Stranding. Alors que bien entendu, il n'a rien à voir avec ce tragique événement.

Comment cela a-t-il pu se produire ? Tout serait parti d'une blague, prise très au sérieux par Damien Rieu, qui aurait donc mis en ébullition le cerveau du militant d'extrême droite. Depuis, il a supprimé son tweet en catastrophe... mais la Toile n'oublie pas et s'est moqué allégrement de Damien Rieu.

Damien Rieu raillé, une fois de plus, en retour

Cette fake news envers Hideo Kojima, qui témoigne de la xénophobie de Damien Rieu, a affligé les internautes mais les a également beaucoup amusé et inspiré. Voici quelques exemples des moqueries.

Shinzo Abe, ancien premier ministre du Japon, a été déclaré mort des suites d'une blessure à l'arme à feu par Tetsuya Yamagami. Un ex de la Force maritime d'autodéfense japonaise interpellé sur le champ par la police.