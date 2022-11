Et si Fallout 4 devenait un jeu d'horreur ? C'est le postulat de départ de ce mod qui vient tout chambouler pour apporter un peu d'effroi.

Après une sortie en 2017 et un abandon de la part de son créateur, le mod Pilgrim de Fallout 4 avait pour objectif de transformer le RPG de Bethesda en titre d'horreur en changeant les textures, les sons et même le système de météo pour apporter un peu plus de terreur aux environnements. Revenu d'entre les morts (c'est le cas de le dire) en 2019, Pilgrim fut à nouveau abandonné.

Fallout 4 avec un nouveau visage

Pour de bon cette fois, le mod Pilgrim de Fallout 4 est de retour pour une troisième fois. Plutôt que d'être simplement réédité, l'ensemble du contenu s'offre une remastarisation complète façon 2022 avec notamment de nouveaux effets météo ainsi qu'une compatibilité complète avec les DLCs. Pour s'imprégner de tout ceci, on vous conseille de visionner la bande annonce ci-dessous :

Oui cela fait peur et c'est assez malsain, notamment avec ce brouillard omniprésent qui vient presque apporter une touche Silent Hill à Fallout 4. Si vous avez envie de vous faire une frayeur, le mod peut se télécharger très simplement en se rendant sur la célèbre plateforme Nexus. Malgré son effet, le mod n'apporte pas de créatures supplémentaire et se contente de réutiliser le contenu déja présent dans le RPG de Bethesda. Pourquoi s'embêter alors que la substantifique moelle de Fallout 4 est suffisante ?

Voici comment installer Pilgrim :

INSTALLATION :

1 : installez ENB Helper pour le jeu.

2 : Téléchargez les derniers ENB sur ENBDev.com.

3 : Vous avez UNIQUEMENT besoin des fichiers dll du dossier "WrapperVersion" du fichier zip ENB. Placez-les dans le répertoire racine de votre jeu Fallout.

4 : Téléchargez les fichiers ENB de Pilgrim et suivez les instructions d'installation incluses dans le fichier zip.

5 : Téléchargez et installez le plugin météo et musique de Pilgrim.

6 : Profitez