Pour son 7e anniversaire, l'équipe de PUBG a partagé son plan de développement pour l'année 2024, mettant l'accent sur une amélioration continue pour offrir des expériences de jeu plus vivantes et diversifiées. Cela inclut aussi bien des changements mineurs que de très belles et grosses surprises qui vont tout de même pas mal chambouler l'expérience utilisateur. En fait, le jeu a même prévu d'être beaucoup plus beau, notamment grâce à l'utilisation de l'Unreal Engine 5.

PUBG ne rigole pas

On pourrait résumer les nouveautés en 13 points :

Transition vers Unreal Engine 5 : en 2024, PUBG entamera une transition majeure en passant à Unreal Engine 5. En fait, cette mise à jour ambitieuse vise à améliorer les graphismes et les performances du jeu. Promettant une expérience plus immersive pour les joueurs. Gameplay dynamique : l'année 2024 verra aussi l'introduction d'environnements destructibles. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux joueurs de détruire des sections de bâtiments pour créer de nouvelles voies d'attaque ou des barrières défensives, ajoutant ainsi une couche stratégique au jeu. Monde vivant : PUBG envisage de revitaliser les mondes existants en offrant de nouvelles expériences. Comme l'Erangel du 7e anniversaire, pour enrichir les interactions et la diversité des situations de jeu. Gunplay : il y aura un accent sur la valorisation des armes pour diversifier le gameplay. Des mises à jour régulières tous les deux mois permettront d'ajuster l'équilibre et d'expérimenter de nouvelles mécaniques de combat. Gunplay Labs : une nouvelle zone de test, Gunplay Labs, permettra aux joueurs d'essayer et de donner leur avis sur les ajustements de l'équilibre des armes avant leur mise en œuvre globale.

De nombreux ajoutes en route

On peut aussi noter :