PlayerUnknown's Battlegrounds, agrégé PUBG pour « les vrais », est l'un des plus gros cartons multijoueur jamais vus. Même si on est loin du pic à plus de 3 millions des débuts, au moment de publier cet article, il y a encore 636 479 joueuses et joueurs qui s'affrontent sur Steam. Une audience massive qui s'est étendue avec une déclinaison mobile sur smartphones et tablettes iOS et Android.

Un rendez-vous unique pour PUBG

Avec PUBG Mobile, les développeurs sont parvenus à augmenter la base de joueuses et joueurs du battle royale. Comme pour la version classique, ce jeu a fait son trou sur la scène esport et un rendez-vous unique aura lieu très prochainement en ce sens. En effet, pour la première fois en Europe, un tournoi PUBG Mobile Global Championship sera organisé sur trois jours à Londres du 6 au 8 décembre 2024.

« PUBG Mobile, l'un des jeux mobiles les plus populaires au monde, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec Guild Esports. Une organisation esport professionnelle de premier plan co-détenue par David Beckham. [...] Grâce à ce partenariat, l'équipe Guild Esports, qui a déjà rencontré de nombreux succès, pourra participer à la compétition » indique le communiqué de presse.

Durant ces trois jours, les meilleures équipes de la PUBG Mobile Global Championship se livreront une bataille acharnée pour remporter le tournoi. À la clé, un petit cashprize de 3 millions de dollars. L'événement aura donc lieu du 6 au 8 décembre 2024 à l’ExCel Auditorium devant plus de 3 000 personnes.

Source : communiqué de presse.