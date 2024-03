Le PSVR2 a fait eu des débuts encourageants avec un line-up de jeux bien plus solide que son prédécesseur. Contrairement à ce dernier, le casque de réalité virtuelle de la PS5 a eu le droit d'emblée à des gros jeux. Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village ou encore Gran Turismo 7 étaient là dès le départ. Le lancement a également été bien meilleur avec des ventes en hausse de 8%. Durant les six premières semaines, 600 000 unités ont ainsi été écoulées. Mais l'engouement semble s'estomper et Sony prend une nouvelle décision qui n'est pas des plus rassurantes.

Sony met en pause le PSVR2 de la PS5

En 2023, Ming-Chi Kuo, en général bien informé sur les produits Apple, a révélé que Sony avait pour projet de réduire la production du PSVR2 de 20%. Et il faut croire qu'il avait bel et bien raison puisque le constructeur a fait une annonce sur le sujet. La firme japonaise ne réduit pas seulement la voilure, mais déclare avoir mis en suspens la production de nouveaux casques VR PS5. Et ce jusqu'à « l'écoulement des unités invendues ». Pour Yijia Zhai, analyste chez Macquarie, ce choix reflète les conséquences directes d'un manque de jeux et les coûts de développement des titres PSVR2.

« Le prix élevé des caques VR constitue le principal obstacle à leur développement sur le marché. Actuellement, peu de jeux sont compatibles avec les appareils de réalité virtuelle, ce qui n'incite pas les joueurs à les acheter. Et il y a également une raison à cette offre limitée : le coût de développement des jeux VR. Il est nettement plus élevé que celui des titres classiques » (via Bloomberg). Le manque de jeux, un point négatif qui avait déjà fait défaut au PS VR, même s'il avait eu du succès. Le PSVR2 a bien des sorties régulières sur le PlayStation Store, mais pas suffisamment de softs capables d'être des ambassadeurs.

Assiste t-on à la mort prématurée du casque de la PS5 ? Dans les prochains mois, Sony va essayer d'améliorer la situation avec une compatibilité du PSVR2 sur PC. « Nous sommes en train de tester la possibilité pour les joueurs PS VR2 d’accéder à de nouveaux jeux sur PC, afin d’offrir encore plus de variété en plus des titres PSVR2 disponibles via la PS5. Nous espérons rendre cette fonction disponible en 2024, alors restez à l’écoute ! ». À voir si ce sera suffisant, mais en tout cas, le signal envoyé avec cette mise en pause de la production n'est pas franchement positif.