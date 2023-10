Le PSVR2 est maintenant sur le marché depuis quelques temps, et chaque mois, des nouveautés apparaissent sur le PS Store. Lors de la sortie, le casque de réalité virtuelle PS5 a eu le droit à des licences cultes avec Resident Evil Village, Rez Infinite, Tetris Effect ou encore Gran Turismo 7. Une autre franchise était également au rendez-vous, mais malheureusement, ça a été un massacre plutôt qu'une référence.

Un DLC gratuit pour The Dark Pictures Switchback VR sur PSVR2

Avant le lancement du PSVR2, les fans d'horreur ont énormément misé sur The Dark Pictures Switchback VR. Le jeu des créateurs d'Until Dawn: Rush of Blood qui était l'un des meilleurs jeux PSVR. Au final, ce fut un fiasco total en raison d'un titre qui n'était clairement pas fini, notamment sur le plan graphique. Quatre mois plus tard, les développeurs ont corrigé le tir avec une immense mise à jour gratuite. Un patch qui contenait une liste folle d'améliorations visuelles, de correctifs de bugs etc.

Aujourd'hui le jeu d'horreur PSVR2 se fait encore pardonner avec un DLC disponible gratuitement. En vous rendant sur le PlayStation Store, vous pourrez télécharger le mode Horde. « Ces sinistres montagnes russes vous entraîneront dans une horrifique descente aux enfers. Dans ce nouveau mode cauchemardesque, vous devrez faire face à des nuées d'ennemis. Survivez aux attaques des effroyables apparitions sorties tout droit des profondeurs des enfers, et terminez chaque salle pour affronter des ennemis toujours plus redoutables » (via le PS Store).

Selon la description de ce contenu, disponible sur PSVR2, les joueurs doivent donc s'attendre à plus de difficulté avec des salles qui réserveront des surprises. Les montagnes russes devraient aussi laisser une trace. « Accrochez-vous bien tandis que votre chariot avance à des vitesses encore plus folles sur des dénivellations encore plus spectaculaires ». En tirant plusieurs fois à la tête des zombies, vous récupérerez l'arme la plus puissante afin de vous aider par la suite. Et bien entendu, si vous fermez les yeux, le jeu vous le fera payer grâce à l'eye tracking du PSVR2.