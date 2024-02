Sony veut rebooster son PSVR2, le casque de réalité virtuelle de la PS5, et a fait une annonce extrêmement importante pour l'avenir. Il va y avoir du changement et pas qu'un peu.

Le PSVR2 a été lancé sur le marché le 22 février 2023. Une sortie attendue par les enthousiastes de la réalité virtuelle et qui a bien démarré. Malgré une distribution exclusive au PlayStation Direct, au lancement, et un prix plus élevé que le PS VR, les ventes ont été au rendez-vous le premier mois. Mais comme Sony ne communique pas officiellement les chiffres, il est bien difficile de suivre l'évolution. Ce qui est certain, c'est que le nouveau choix réalisé démontre une volonté de faire mieux avec le PS VR 2.

Le PSVR2 perd son exclusivité PS5 dès cette année

Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, s'est exprimé après la publication des résultats de la PS5. Le constructeur japonais n'a pas atteint ses objectifs, et a revu à la baisse de 4 millions le nombre de consoles à écouler, ce qui a fait dévisser la société en bourse avec une perte de 10 milliards en valeur. Les joies de la bourse et des réactions toujours mesurées ! Bref, toujours est-il que Totoki-san n'a pas caché son intention d'optimiser le plus possible le business PS5 en poussant visiblement les sorties PC, mais pas que. Le PSVR2 fait l'objet d'un changement de stratégie énorme.

D'ici le courant de l'année, le PSVR2 sera compatible PC. « De plus nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes en train de tester la possibilité pour les joueurs PS VR2 d’accéder à de nouveaux jeux sur PC, afin d’offrir encore plus de variété en plus des titres PSVR2 disponibles via la PS5. Nous espérons rendre cette fonction disponible en 2024, alors restez à l’écoute ! » (via PlayStation Blog). De quoi booster les ventes de PlayStation VR 2 et relancer les ventes pour le sauver ? À voir car la concurrence est féroce, surtout avec le Meta Quest 3. Mais le casque de Sony aura l'avantage d'être aussi utilisable sur PS5.

Vers une compatibilité Half-Life Alyx sur PSVR2 ? Ce serait génial pour certains, mais encore faut-il le PC derrière pour faire tourner le jeu. Pour le moment, aucun détail n'a été partagé, mais Sony a annoncé de nouveaux jeux PSVR2.

Les nouveaux jeux PSVR 2 annoncés

The Wizards Dark Times: Brotherhood | sortie : disponible

Wanderer: The Fragments of Fate | sortie : 27 juin 2024

Little Cities: Biggers ! | sortie : 12 mars 2024

Zombie Army VR | sortie : 2024

Arizona Sunshine 2 DLC | sortie : disponible

Soul Covenant | sortie : 2024

On rappelle que Metro Awakening sera aussi disponible en 2024 sur PSVR2, en plus des autres sorties régulières sur le PS Store. Car oui, si le casque manque indéniablement de grandes licences, après un début en fanfare, comme pour le premier casque PS4, des jeux sont tout de même mis en ligne.