Annoncé en marge du lancement de la PS5, le PSVR 2 s’est depuis dévoilé sous toutes ses coutures. Le nouveau casque en réalité virtuelle arrivera le mois prochain avec pas moins de 30 jeux disponibles à son lancement. En tête d’affiche, Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky ou encore Resident Evil 8. Cependant, Sony a profité de sa conférence du CES 2023 qui s’est tenue dans la nuit du 5 janvier pour en dévoiler une nouvelle killer-app qui sera disponible en même temps que le casque.

Gran Turismo 7 au lancement du PSVR 2

Le 23 février prochain, le PSVR 2 sera officiellement lancé. Vue transparente, personnalisation de l’espace de jeu, taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz, eye tracking, vibrations intégrées et autres fonctionnalités terrifiantes, le casque ne manque pas d’atouts pour séduire les amateurs de réalité virtuelle. En marge de sa sortie, Sony vient néanmoins de confirmer un nouveau jeu au lancement, et pas n’importe lequel. Gran Turismo 7 sera compatible avec le PSVR 2 dès sa sortie. Le titre proposera en effet à cette date une mise à jour gratuite pour l’ensemble des joueurs qui possèdent déjà la simulation d’automobile. Quelques brefs extraits ont été dévoilés et sans surprise ça ressemble fortement à Gran Turismo Sport.

Ce n’était cependant pas la seule annonce du CES 2023. L’un des meilleurs jeux de réalité virtuelle sera également disponible sur PSVR 2 ultérieurement. Sony a en effet confirmé que Beat Saber serait compatible avec son nouveau casque à une date encore indéterminée. Le jeu de rythme devrait proposer des fonctionnalités similaires au Meta Quest 2 afin de tirer partie de ses nouvelles fonctionnalités. Il faudra néanmoins patienter pour en découvrir davantage, la firme japonaise nous donnant rendez-vous plus tard dans l’année avec de nouvelles informations à la clé.