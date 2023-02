Si certains doutent de l'utilité de la réalité virtuelle, d'autre en revanche sont déjà conquis à la cause depuis longtemps. Quel que soit votre camp, il faut bien admettre que le catalogue du PSVR 2 a de quoi faire rêver. Avec notamment Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 mais aussi un certain Kayak VR : Mirage. Si le titre ne fait pas forcément rêver à part peut être les kayakistes invétérés, le jeu s'annonce pourtant assez grandiose dans son gameplay et sa partie technique.

PSVR 2 : un jeu plus vrai que nature

On doit la vidéo au studio Better Than Life derrière Kayak VR, qui vient tout juste de publier cette impressionnante vidéo de gameplay. Et il faut bien l'avouer, ça donne envie. Au programme, des endroits magnifiques et variés à explorer ou à traverser, avec plusieurs heures de la journée et conditions météorologiques différentes. On notera par exemple un milieu tropical ou encore méditerranéen. Un must have pour le PSVR 2 ?

Kayak VR : Mirage est un voyage magnifique et exaltant à travers de beaux endroits, conçu pour la réalité virtuelle. Manœuvrez le kayak physiquement précis sur le parcours de course et couronnez-vous le plus rapide, ou détendez-vous en mode free roam et profitez du paysage.

Sur Steam les avis sont unanimes (car oui le titre est aussi disponible sur PC) et le titre obtient plusieurs centaines de commentaires positifs et très favorables.

Petit récap de Kayak VR

Kayak VR est entièrement basé sur la physique pour une expérience authentique qui vous donne vraiment l'impression d'être sur l'eau. Mode Free Roam pour une expérience plus sereine à travers les lieux. Une variété d'espèces marines et sauvages qui donne vie à chaque environnement. Contre-la-montre avec un parcours de points de contrôle sur tous les lieux pour les passionnés de course qui veulent un véritable entraînement. Jouez contre d'autres joueurs sur les classements mondiaux ou vos amis avec votre système multijoueur asynchrone. Personnalisez votre kayak, votre pagaie et votre chapeau avec de nombreuses options à débloquer. Transformez vos manettes en pagaie en les attachant à une matraque ou à un support et faites passer l'immersion au niveau supérieur

Le jeu comme le casque sortent le 22 février 2023.