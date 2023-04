Vous souvenez vous de l'âge d'or des jeux de skate ? Lorsque vous rentriez de l'école pour faire vos meilleurs 360 flip dans Tony Hawk Pro Skater 1 ou 2. Peut être même que vous rêviez à l'époque de vous lancer dans l'aventure dans la vraie vie avant que la peur de l'accident (ou vos parents) ne vous fasse entendre raison. Eh bien bonne nouvelle, grâce à la réalité virtuelle et plus précisément au PSVR 2 vous allez pouvoir rattraper le temps perdu avec du skate (presque) pour de vrai.

VR Skater, tout est dans son titre

Disponible aussi sur Steam depuis 2021, le jeu VR Skater qui arrive sur PSVR 2 souhaite être la simulation de skate la plus réaliste possible. Le titre propose 2 cartes didactiques pour apprendre à rider ainsi que 7 maps complètes pour s'amuser avec les figures que vous voulez. Evidemment comme la saga Tony Hawk à la grande époque il est possible de profiter d'une bande son 100% rock qui vous rapellera vos meilleures années collèges (ou lycée selon votre age). Preuve en est la vidéo disponible ci-dessous.

Bel hommage à Tony Hawk pour le PSVR 2

Pour bien faire et comme vous pouvez le voir, il est aussi possible de personnaliser son skateboard aussi bien au niveau des couleurs, que des motifs ou encore des roulettes. Au niveau des cartes on retrouve le traditionnel parking américain mais aussi et surtout le campus. Lieu de vie étudiant qui permet de jouer avec les rampes d'accès, les bancs ou encore les escaliers. On sent tout de même la grosse inspiration Tony Hawk dans le choix des lieux et on pourrait presque y voir un hommage.

Mais ce jeu PSVR 2 est aussi un titre qui propose de nombreux défis, symbole d'un jeu de skate de qualité, avec son lot de médailles, de trophées et de classements. Avec l'XP que vous gagnez au fur et à mesure de vos pérégrinations dans les environnements urbain, il est possible d'acquérir de nouveaux accessoires pour customiser votre skate. Un vrai plaisir pour les collectionneurs fous.

Pour le moment nous n'avons pas de date de sortie mais on peut espérer pouvoir y jouer dans le courant de l'année 2023. Les notes sur la page Steam du jeu sont très positives Espérons que ça soit suffisant pour donner envie aux joueurs de se procurer un PSVR 2 qui semble pour le moment être un bide avec seulement 270 000 casques vendus.