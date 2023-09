Le timing est plus que malencontreux pour Sony. Alors que la hausse des tarifs du PS Plus ne passe toujours pas, le PSN souffre de gros problèmes depuis cette nuit.

Sony a récemment augmenté le tarif du PlayStation Plus, permettant d’accéder au jeu en ligne quelle que soit la formule. Manque de bol, même pas deux semaines plus tard, le PSN souffre de gros problèmes. Capricieux pour certains, complètement HS pour d’autres, il est encore une fois tombé en panne et la plupart de ses services rencontrent de nombreux soucis.

De gros problèmes avec le PSN

Le PSN a commencé à flancher dans la nuit du 18 septembre. Plusieurs joueurs PS5 et PS4 ont rapporté de nombreux problèmes et messages d’erreurs sur les réseaux sociaux et les forums. Les soucis se sont rapidement généralisés. Problèmes avec le PS Plus (ça pique après l'augmentation de prix), messages d’erreur en pagaille en essayant de jouer, même en solo, et même des bugs pour les paiement sur le PS Store ou pour les abonnements. Un florilège de problèmes qui touche plusieurs régions, dont la France, l’Europe, les États-Unis et l’Angleterre pour ne citer qu’eux. Si les voyants sont au vert sur le site officiel permettant de vérifier l’état du PSN, Sony a conscience des soucis et invoque un souci externe.

« Les services PlayStation Network fonctionnent correctement, mais des problèmes externes relatifs à Internet peuvent affecter votre expérience. Une fois ces problèmes externes résolus, vous ne devriez plus avoir de difficultés à vous connecter au PSN », peut-on lire sur la page en question. Certains joueurs semblent passer entre les mailles du filet et à l'heure où nous écrivons ces lignes, le PSN est toujours à la peine. Malheureusement, il n’y a aucune solution pour contourner ces soucis à l’heure actuelle. Si vous rencontrez des problèmes lors de vos jeux en solo, la technique la plus efficace est de déconnecter votre console d’Internet. C’est en tout cas ce que recommande le compte officiel de Baldur’s Gate 3 après avoir reçu de nombreuses alertes quant à des crashs et de soucis en tout genre.

Le timing est plus que mauvais pour Sony, qui s’est récemment attiré les foudres des joueurs après l’augmentation du PS Plus, grimpant jusqu’à près de 35% selon la formule. Sans surprise, l’éditeur japonais a encore attisé la colère de sa communauté qui n’a pas caché son mécontentement. « Merci de nous faire payer plus pour ça, c'est honteux », peut-on par exemple lire sur les réseaux sociaux, du moins parmi les messages les plus mesurés que l'on peut partager. Sony ne s'est pour le moment pas exprimé officiellement sur les soucis du PSN et son silence ne semble qu'attiser encore plus