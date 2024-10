Le PSN est frappé par une énorme panne à l'échelle mondiale. Tout est hors service sur PS5 et PS4, et les joueurs sont totalement impuissants. Mais qu'est-ce qu'il se passe ?

Que se passe-t-il depuis hier soir, ou du moins tard dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024 ? C’est la question que se posent des millions de joueurs PS5 et PS4 qui ne peuvent tout simplement plus profiter du PSN depuis un très long moment. À l’heure où ces lignes sont écrites, plus rien ne fonctionne et tous les voyants sont dans le rouge vif.

Le PSN ne fonctionne plus, c'est une panne généralisée

C’est une panne mondiale qui frappe actuellement le PSN, que vous soyez sur PS5 ou PS4. C’est assez rare, même en cas de pépin, mais le site permettant de voir en temps réel la santé des services PlayStation voit tout rouge, plus rien ne fonctionne. Gestion du compte, Jeux et réseaux sociaux, Vidéo PlayStation et le PlayStation Store sont tous cassés et ne fonctionnent plus pour personne. Le problème là encore avec ce plantage général du PSN, c’est qu’outre les modes multijoueur inaccessibles, tous les jeux demandant une connexion obligatoire sont eux aussi hors service, et ce, même si vous souhaitez jouer en solo. Comme à chaque fois que tout déraille, ce problème de connexion obligatoire revient sur le tapis et cours sur le système des joueurs, à juste titre.

À l’heure où ces lignes sont écrites, Sony n’a toujours pas donné de raison concernant ce plantage. On ne sait pas encore s’il s’agit d’une énième attaque contre le PSN ou d'une panne qui n’a strictement rien à voir. Sur les réseaux sociaux, c’est le silence radio pour le moment alors que les joueurs réagissent pourtant beaucoup depuis cette nuit.

Pour l’heure donc, il n’existe aucune solution ni aucune parade pour profiter du PSN. Il va falloir patienter jusqu’à ce que Sony trouve une solution à cette panne généralisée, en espérant que ça ne dure plus très longtemps.

Source : PlayStation