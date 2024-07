MAJ le 1/07/2024 à 18h30 : la panne PSN est désormais résolue, tous les services sont à nouveau fonctionnels.

Vous comptiez vous défouler sur votre PS5 ou votre PS4 en sortant du boulot en rejoignant vos amis pour quelques parties ? Il va visiblement falloir revoir vos plans. Une fois n’est pas coutume, les serveurs du PSN rencontrent de nombreux soucis, et presque l’ensemble des services sont impactés.

Nouvelle panne importante pour le PSN

Sony a d’ores et déjà annoncé enquêter sur cette nouvelle série d’erreurs qui met à mal plusieurs fonctionnalités en ligne. D’après le site officiel de Sony, les techniciens mettent tout en œuvre pour corriger le problème qui, on l’espère, ne devrait plus tarder à être réglé. Il est toutefois bien indiqué que la gestion du compte, le jeu en ligne le PlayStation Store et le service vidéo rencontrent de sérieux problèmes. Certains joueurs parviennent à passer entre les mailles du filet, mais pour la grande majorité des joueurs PS5 comme PS4, plus rien ne marche du côté du PSN.

Etat de la panne du PSN ©Gameblog

Sony rapporte que la panne a débuté ce lundi 1er juillet 2024 aux alentours de 16h45. En outre, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il est difficile, voire quasi impossible (sur PS5 comme PS4) dans le cas de certains joueurs de :

Se connecter au PSN

Créer un compte

Modifier les informations de son compte

Lancer des jeux et applications en ligne, voire offline dans certains cas

Accéder aux fonctionnalités de réseau en ligne

Lire du contenu PlayStation Video

Acheter, télécharger, naviguer et entrer des codes sur le PlayStation Network

Que faire en attendant ?

Il n’y a malheureusement aucune solution miracle pour utiliser les services en ligne si vous êtes impactés. Tout ce que vous pouvez faire pour l’heure, c’est de patienter jusqu’à ce que le problème soit résolu ou jouer à ces bons vieux jeux solo qui ne nécessitent aucune connexion obligatoire au PSN. Sony se montre généralement réactif quand une telle panne intervient, donc il se peut que tout revienne dans l’ordre progressivement. Cette panne semble cependant toucher pratiquement toutes les régions, Amérique, Europe, Japon, pas de jaloux, tout le monde est dans le même bateau.