La dernière panne du PSN n'est pas passée inaperçue auprès des joueurs PS5 et PS4 qui ont partagé de leur mécontentement sur la Toile. Juste au moment de la sortie de Dragon's Dogma 2 et Rise of the Ronin, c'est pas de bol.

Tout le monde se rappelle du fameux PSN Gate. Le piratage du PlayStation Network qui a forcé Sony Interactive Entertainment a débranché son réseau pendant une dizaine de jours. Une intrusion lors de laquelle des millions de données ont été volées, sans que le constructeur ne puisse rien faire sur le moment. Hormis suspendre ses serveurs pour éviter que les hackers ne continuent leur oeuvre. Heureusement, un événement de cet ampleur ne s'est jamais reproduit, mais en revanche, il peut y avoir de temps à autre des dysfonctionnements. Des défaillances qui irritent toujours les utilisateurs.

Une nouvelle panne gênante pour le PSN

Dans la soirée du 21 au 22 mars 2024, le PSN est tombé en panne. Un nouveau piratage du PlayStation Network ? Non. Mais pendant quelques heures, il y a eu des perturbations entraînant l'indisponibilité des services les plus importants. À savoir le jeu en ligne, le PlayStation Store ainsi que la gestion des comptes utilisateurs PS5 et PS4. Au fil des heures, certains sont revenus, mais pas le PS Store et c'était clairement le mauvais jour pour cela. À minuit, dans la nuit du 21 au 22 mars 2024 donc, les joueurs étaient sur les starting-blocks pour débloquer leur copie numérique de deux énormes sorties de la semaine et même du mois. Dragon's Dogma 2 et l'exclu PS5 entre Nioh et Ghost of Tsushima, Rise of the Ronin. Sauf que sans PSN, c'était impossible d'y jouer.

Mais peu avant la mise en ligne des jeux, le PSN a été rétabli. Une bonne nouvelle ? Oui, mais ça n'a pas empêché les joueurs PS5 et PS4 de prendre d'assaut les réseaux pour se plaindre avec le hashtag #PSNDown. Pas contents, pas contents ! Certains ont râlé après cette panne du PSN à cause de la récente hausse des prix du PS Plus. Quand on paye plus cher, sur le papier, on s'attend à un produit de meilleure qualité. Dans les faits, c'est bien entendu plus compliqué, mais certains utilisateurs ont tout de même tenu à remettre sur le tapis cette grosse augmentation des tarifs. Une hausse qui grimpait à près de 35% avec un PlayStation Plus Premium qui est passé par exemple de 119,99€ à 151,99€ par an.

Un déni de démocratie évident

Le second point qui a énervé les joueuses et joueurs PS5 et PS4 avec cette panne PSN du 21 mars, c'est que ça s'est produit comme dit plus haut juste avant de très grosses sorties. Le pire au moment possible qui a dû rajouter une pression supplémentaire pour rétablir les services au plus vite. Et bien sûr, certains ont crié au déni de démocratie, car ils n'ont tout simplement pas pu la répandre en jouant à Helldivers 2. Le jeu phénomène multijoueur de ce début d'année qui se serait déjà vendu à plus de 8 millions d'exemplaires. À l'heure actuelle, tous les services du PSN sont dans le vert comme le montre notre capture maison.