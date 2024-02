Sony vient de lancer une nouveauté pour aider les joueuses et joueurs qui ont un compte PSN sur PlayStation 5 et PlayStation 4. La connexion sera plus aisée à partir de maintenant.

La majorité des personnes qui possèdent une console PlayStation, quelle qu'elle soit, a un compte PSN. Grâce à cela, il est possible de se connecter au réseau afin de jouer en ligne avec des amis, ou des inconnus, de réaliser des achats sur le PlayStation Store et d'avoir accès à d'autres services. Mais avant de profiter de toutes ces choses, il faut bien se créer des identifiants qui peuvent être rapidement perdus, et / ou qui sont parfois trop légers en termes de sécurité. Oui, les mots de passe à base de « 1 2 3 4 » ne sont jamais les plus appropriés.

Une connexion sans mot de passe sur PS5 et PS4

Comme d'autres services, le PSN requière des identifiants composés d'une adresse e-mail et d'un mot de passe. Et pour plus de sécurité, la plateforme dispose également d'une authentification à deux facteurs. Kézako ? Lorsque l'option est activée, vous recevez un SMS sur votre smartphone, avec un code à entrer, afin de prouver que vous êtes bien le propriétaire du compte. Des démarches assez lourdes, mais une nouveauté vient bousculer un peu cette procédure.

Dès maintenant, les utilisateurs PS5 et PS4 peuvent s'identifier sur le PSN sans avoir à rentrer leur mot de passe. « Une clé d'identification rend la connexion plus rapide en vous permettant de ne pas avoir à rentrer votre mot de passe, et d'accéder plus rapidement à vos jeux » explique le site officiel PlayStation. Au lieu du mot de passe traditionnel, l'idée ici est de se connecter via un appareil mobile ou un PC, en utilisant votre code PIN du téléphone ou des technologies comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Une connexion facilitée qui s'accompagne d'une sécurité accrue, étant que la clé d'identification n'est pas vulnérable comme un mot de passe.

« Une clé d'identification réduit aussi la vulnérabilité inhérente aux systèmes basés uniquement sur un mot de passe : elle ne peut être devinée ou réutilisée, est liée à votre compte PSN et vous seul pouvez y accéder. Les clés d'identification sont plus sécurisées que les mots de passe, car elles résistent au hammeçonnage et d'autres types de cyberattaques comme les fuites de données » ajoute le constructeur.

Crédits : PlayStation.

Comment créer et configurer une clé d'identification (passkey en anglais) pour le PSN ? C'est assez simple, surtout si vous avez déjà été dans votre compte pour activer la vérification à deux facteurs.

Allez dans « Gestion du compte PSN »

Puis « Sécurité » et « Se connecter avec une clé d'identification »

Ensuite, cliquez sur « Créer une clé d'identification »

Et le tour est joué... ou presque ! Pour éviter tout problème, Sony a également partagé quelques directives.

Les fournisseurs de clés d'identification recommandés sont : le trousseau iCloud, le gestionnaire de mots de passe de Google, 1Password et Dashlane. Certaines clés de sécurité matérielle sont susceptibles de rencontrer des problèmes. Pensez à utiliser des clés d'identification synchronisées sur des appareils mobiles. Sur les appareils mobiles, utilisez l'application d'appareil-photo par défaut pour activer une clé d'identification et vous connecter avec. Certains téléphones sous Android peuvent nécessiter l'installation d'une application de lecture de code QR pour certaines clés d'identification. Via PlayStation.

Alors faut-il foncer sur cette nouveauté ? Ca dépend. Sur ResetERA, des utilisateurs qui ont utilisé un appareil iOS déclarent ne pas avoir eu de soucis. À l'inverse, un internaute sous Android n'a pas pu en dire autant malheureusement. Après quelques manipulations, c'est rentré dans l'ordre, d'où peut-être les quelques directives de Sony en amont pour éviter tout désagrément de connexion.