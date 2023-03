Le PSN (PlayStation Network) subit actuellement une énorme panne et la plupart de ses services ont de gros soucis sur PS5 et PS4

De bon matin, dans la nuit pour certains, le PSN commençait à être capricieux avant de totalement virer au blackout tôt dans la matinée. Ça faisait un moment qu’une telle panne n'était pas arrivée, mais cette fois, la plupart des services du PSN sur PS5 et PS4 (mais aussi PS3, PS Vita) ont de très gros soucis.

Il semblerait que le problème soit dorénavant correctement fixé. Le site officiel de PlayStation indique maintenant que tous les voyants sont au vert. Certains joueurs rencontrent encore quelques rares soucis, mais les choses semblent se stabiliser. Pour vu que ça dure.

Article original du 3/03/2023 9h45 :

Gros bug du PSN sur PS5 et PS4 (3/03/23)

D’après le site officiel de Sony, les techniciens mettent tout en œuvre pour corriger le problème et ça ne devrait plus tarder à être réglé. Il est toutefois bien indiqué que le jeu en réseaux, le service PlayStation Direct et le PlayStation Store rencontrent de gros problèmes. Vous pouvez peut-être passer entre les mailles du filet, mais pour la grande majorité des joueurs, plus rien ne marche.

Le pic semble être passé tout de même - via downdetector

Que faire en attendant ?

Malheureusement, il n’y a aucune solution à mettre en œuvre de notre côté (en tant qu'utilisateur) si ce n’est patienter en jouant à des jeux qui ne nécessitent aucune connexion obligatoire au PSN. En général, ce genre de crise est très rapidement réparée. À l’heure où s'écrivent ces lignes, certains utilisateurs affirment même que tout revient dans l’ordre petit à petit. Même si d’autres continuent à avoir de sérieux problèmes. Cette panne semble d’ailleurs toucher pratiquement toutes les régions puisque les services sont mis à mal jusque sur le territoire japonais.

Par chez nous, PlayStation n'a pas communiqué sur le problème, ce qui signifie que la panne ne devrait pas être trop importante et / ou corriger assez rapidement.