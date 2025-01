Cette année marquera le cinquième anniversaire de la PS5 et de la Xbox Series X|S. Alors que la génération semble avancer doucement, leurs héritières sont déjà sur toutes les lèvres. Les premiers détails sur la PS6 ont déjà été fournis par Sony, tandis que Microsoft prépare aussi le terrain. Contre toute attente, la concurrence pourrait être féroce.

La PS6 a-t-elle du souci à se faire ?

Le marché vidéoludique est en pleine mutation. Plus que jamais, la Nintendo Switch 2 parait se distancier de ses concurrents. De leur côté, Xbox et PlayStation revoient leur stratégie. Ou plutôt, Microsoft commence à partir à la conquête des autres écosystèmes, si bien que Sony s'apprête à accueillir des licences historiques de son concurrent sur la PS5 et les consoles qui suivront, comme la PS6.

Cependant, ce ne sont pas les seuls plans de la multinationale au X vert. De fait, Phil Spencer, le dirigeant des Xbox Games Studios, a évoqué d'autres ambitions pour les consoles de la marque. Si Microsoft prévoit de rendre ses jeux accessibles à peu près partout, le constructeur ne devrait pas oublier les consoles pour autant. La PS6 ne sera donc pas seule sur le marché.

Entendu sur la chaîne YouTube de Danny Peña pour l'émission Gamertag Radio, Spencer a rappelé que Microsoft ne comptait pas abandonner le hardware. Il assure qu'à ses yeux, c'«est une part essentielle de ce [qu'ils] font ». Il n'est donc pas question de privilégier les jeux aux machines, et inversement.

Je veux que les gens choisissent leur hardware en fonction de ses capacités et de la manière dont il s'intègre dans les choix qu'ils veulent faire quant à l'endroit où ils veulent jouer. Nous souhaitons que notre hardware gagne sur la base de nos performances. Phil Spencer, pour Gamertag Radio

Enfin, Phil Spencer en appelle à l'innovation. Il insiste ainsi sur la liberté que Microsoft voudrait laisser aux joueuses et joueurs. Ces déclarations font inévitablement échos au projet de développer une Xbox Portable, assumée par le constructeur. Reste à savoir désormais si Sony emboîtera vraiment le pas à son concurrent avec sa PS6 ou son hypothétique PlayStation Portable.