L'industrie vidéoludique connaît des évolutions permanente. Les supports évoluent avec les nouvelles technologies disponibles, pour proposer des expériences ludiques toujours plus impressionnantes. Mais, au-delà des performances de jeu, d'autres enjeux sont en marche. De fait, les habitudes de consommation de la part des joueurs et joueuses sont en pleine mutation, notamment depuis l'avènement de la SVOD dans l'audiovisuel, qui s'est décliné en services de jeux à la demande pour nous autres. Cela pourrait avoir des conséquences significatives sur le marché. On l'a déjà vu chez Xbox. Et si les concurrents, PlayStation en tête avec sa PS6 ou sa PS7, suivaient la tendance ?

Un changement du tout au tout après la PS6 ?

Alors que les experts se penchent sur la prochaine console nouvelle génération de PlayStation, celle qu'on appelle par défaut la « PS6 », certains observateurs envisagent déjà sur la suite. C'est le cas de Mat Piscatella, directeur exécutif et conseiller de l'industrie du jeu vidéo chez Circana. L'homme partage régulièrement ses constats et hypothèses sur les réseaux sociaux. Or, dernièrement, il a posé les yeux sur l'évolution du marché physique par rapport au dématérialisé sur console.

Rejoignant le consensus actuel, il avertit notamment sur X.com que les utilisateurs Xbox devraient s'habituer à du tout-numérique « le plus tôt possible ». Il faut dire qu'avec la possibilité de l'achat en ligne depuis le store de la console et, surtout, l'arrivée du Game Pass, les joueurs et joueuses Xbox voient les rayons consacrés à la console de Microsoft s'amenuiser grandement dans les magasins. La politique du constructeur est clairement destiné à se détacher pleinement du physique, à l'instar de ce qui a court depuis des années sur PC.

Les regards se tournent donc vers les choix opérés par la concurrence. Et, pour Piscatella, ça ne fait aucun doute... Le tout-dématéralisé arrivera bien chez Sony, mais on pourrait encore lui « donner une génération supplémentaire » avant d'y arriver, et deux de plus concernant Nintendo. Si cela se vérifie, alors après la PS6, la PS7 serait le terrain d'un changement radical pour les joueurs et joueuses PlayStation.

PlayStation a déjà opté, comme Xbox, pour des consoles all-digital, allant jusqu'à rendre le lecteur de disque détachable sur la PS5 Slim. Dès lors, la tendance à la dématérialisation pourrait bien convaincre le constructeur japonais d'abandonner concrètement le physique à l'avenir. Il y a de fortes chances que la PS6 face office de test. Sony pourra s'appuyer dessus pour évaluer durablement les préférences des joueurs et joueuses afin de préparer la génération suivante. Ajoutons à cela que les coûts de productions seraient réduits.

Les deux modèles de PS5 Slim © PlayStation et Sony.

Toutefois, cela représenterait une perte pour les consommateurs. Si le modèle reste tel quel, il leur serait impossible de prêter ou de revendre leurs jeux. Qui plus est, ils n'en auraient plus la propriété pleine et entière. On l'a bien vu également avec l'annonce de jeux à paraître uniquement en numérique, tels que la trilogie Tomb Raider et Alan Wake 2. La déception était palpable chez le public, toujours attaché à l'objet. Mais, dans les deux cas, nous avons finalement eu droit à une ressortie en physique. Tout n'est peut-être donc pas joué.

Dès lors, les acteurs du secteur vont garder l'œil grand ouvert sur l'évolution du marché. L'avenir du format des jeux est encore incertain, mais il se dessine déjà. La PlayStation 6 et sa successeuse pourraient marquer un tournant d'autant plus fort dans les habitudes de consommation. La PS7 sera-t-elle la console de la révolution du tout numérique chez Sony ?