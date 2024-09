La PS6 fait à nouveau parler d'elle, notamment en raison de son prix, qui inquiète déjà de nombreux joueurs. On peut s’attendre à ce que l’addition soit salée...

Les prochaines consoles de Sony et Microsoft pourraient bien franchir un nouveau cap en matière de prix. D’après plusieurs analystes, la PS6 et la prochaine Xbox pourraient être vendues à un prix assez élevé. Une tendance qui semble inévitable si l’on observe l’évolution des tarifs des consoles actuelles.

La PS6 a un prix élevé ?

Lors d’une récente interview, deux experts de l’industrie, Mat Piscatella (Circana) et Rhys Elliot (Midia Research) ont partagé leurs prédictions sur les futures consoles. Ils ont notamment évoqué le prix de la PS5 Pro, fixé à 699,99 €, et celui de la Xbox Series X édition Galaxy Black, déjà à 600 €. Pour Piscatella, cette augmentation des prix n’est pas surprenante. Il explique que le marché américain, devenu mature, ne voit plus autant de nouveaux joueurs qu’avant. Résultat : pour compenser cette stagnation, les fabricants doivent augmenter les prix du matériel.

En clair, la croissance des ventes de consoles pourrait désormais dépendre de ces hausses de prix. Si autrefois un prix de 599 € pour une console semblait irréaliste (comme ce fut le cas pour la PS3), aujourd’hui, les consommateurs semblent avoir accepté ces tarifs élevés. On l’a vu avec les lancements de la PS5 et de la Xbox Series X.

De son côté, Rhys Elliot pense également que la PS6 et la prochaine Xbox se vendront à 600 € minimum. Il estime que Sony teste déjà cette stratégie tarifaire avec la PS5 Pro, pour voir comment le marché réagit. Cette approche permet à l’entreprise de s’adapter avant le lancement de la prochaine génération de consoles.

Un bundle pour faire passer la pilule ?

Autre point intéressant, Sony pourrait renforcer l’attrait de ses consoles avec des bundles. Par exemple, une PS5 Pro associée à des jeux très attendus comme GTA 6 pourrait faire grimper les ventes. Sony a déjà utilisé cette stratégie avec la PS4 Pro, en lançant des éditions spéciales pour des titres comme Monster Hunter. Il est donc probable que la même approche soit adoptée pour les consoles à venir.

Même si la PS6 n’a pas encore été officiellement annoncée, elle serait déjà en développement. On s’attend à ce que la rétrocompatibilité soit une fonctionnalité clé de cette nouvelle console, permettant ainsi aux joueurs de continuer à profiter de leurs jeux actuels sans avoir à tout racheter.

Source : venturebeat