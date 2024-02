Après la PlayStation Portal, Sony semble désirer revenir à une console portable plus classique avec ce qui semble être une PS6 Portable. Qu'en est-il réellement ? On vous informe de ce que l'on sait de ce tout nouveau leak.

En novembre dernier, nous avons eu l'opportunité de découvrir la PlayStation Portal, un appareil que nous avions également eu la chance de tester sur Gameblog. Il apparaît finalement que ce produit se révèle être davantage un accessoire pour le remote play qu'une console traditionnelle. Toutefois, en réponse à l'envie des fans de PlayStation pour une console portable véritable, similaire à la Nintendo Switch mais signée Sony, il semblerait que le fabricant travaille actuellement sur une...PS Vita 2/PS6 Portable ? C'est en tout cas ce que suggère un récent leak.

Une PS6 Portable/PS Vita 2 en route ? Vraiment ?

Le leak du jour émane du YouTubeur Moore’s Law is Dead, reconnu pour ses révélations et informations, attirant à ce jour plus de 171 000 abonnés sur sa chaine. En fait, sa réputation s'est bâtie sur des divulgations précoces concernant surtout les produits Intel. Récemment, il a évoqué ce que l'on pourrait appeler une PS Vita 2, ou une nouvelle console portable signée Sony. Comme de coutume, il convient d'aborder ces détails avec prudence. Pour éviter d'être déçu.

Moore's Law is Dead précise que cette future console embarquerait un APU AMD, intégrant à la fois un processeur et un composant graphique sur un seul circuit. Pour rappel, les APUs sont idéaux pour les appareils nécessitant une optimisation de l'espace et de l'efficacité énergétique, comme les laptops ou... les consoles portables. Selon ses dires, Sony n'aurait pas encore donné son feu vert pour le lancement de cet appareil qui, s'il voit le jour, ne serait pas disponible avant deux ans. Ce qui est affirmé, en revanche, c'est l'orientation de la console vers une utilisation sans streaming, offrant la possibilité de jouer aux jeux directement sur l'appareil.

Le leaker ajoute que des échanges avec des développeurs laissent envisager une rétrocompatibilité avec les jeux PS4, grâce à 18 unités de calcul intégrées. Pour les jeux PS5, un patch spécifique serait requis en raison des fréquences d’horloge distinctes de la console.

Une information particulièrement intrigante de la vidéo est que, d'après des sources internes à AMD, cette Vita 2 pourrait se positionner comme une version portable de la future PS6, envisagée pour un lancement simultané. Cette même source chez AMD suggère que la Vita 2 se profilerait comme une PlayStation 6 se présentant comme une variante plus abordable pour le public japonais.

La vidéo en question.

Quid de la puissance et des autres composants ?

D'après Moore's Law is Dead, les spécifications précises de la console PS6 Portable restent inconnues à ce jour, en particulier les détails concernant l'écran, un composant crucial pour ce type d'appareil. Cependant, la probabilité du l'existence d'une PS Vita 2 semble crédible, surtout au vu de l'engouement actuel pour les consoles portables. Le succès du Steam Deck et de l'Asus ROG Ally prouve l'existence d'un marché pour ces expériences nomades. L'attrait potentiel d'accéder aux exclusivités PlayStation, telles que Marvel's Spider-Man 2, sur un tel dispositif, pourrait sans doute constituer une formule gagnante.