Ces nouveaux leaks relatifs à la PS6 nous proviennent d'un leaker réputé s'agissant des questions de hardware, zhangzhonghao. Ceux-ci viennent corroborer un rapport d'il y a quelques mois concernant l'architecture du GPU la future console de Sony. Ils viennent donc apporter une importance de taille à ce sujet. Il convient malgré de prendre la chose avec de prudentes pincettes, rien n'ayant été encore confirmé officiellement.

Une PS6 à la puissance « Over 9000 » ?

En septembre dernier, un rapport indiquait que, une fois encore, Sony allait avec la PS6 poursuivre son partenariat avec AMD s'agissant de son hardware. Un rapprochement avec Intel aurait été envisagé, pour lui préférer la Team Rouge. Ce notamment afin de préserver des fonctionnalités importantes comme la rétrocompatibilité. Le leaker Zhangzhonghao vient à ce titre ajouter une précision d'importance. Selon lui, la PS6 devrait embarquer pour son GPU l'architecture AMD nouvelle génération, UDNA.

Cela signifie donc que la console utilisera la même architecture que celle employée par les cartes graphiques AMD Radeon 9000. Celles-ci sont pour rappel attendues courant 2026 et devraient être de belles bêtes de puissance de leur état. Si on ne sait pas encore quand sortira la PS6 (a priori pas avant 2028), celle-ci devrait tout du moins disposer d'une fiche technique particulièrement solide à son lancement. Zhangzhonghao précise également que, du fait de la présence de cette fameuse architecture UDNA pour son GPU, la PS6 devrait également intégrer un CPU sous architecture Zen 4 ou Zen 5. Cela ne serait a priori pas encore inscrit dans le marbre.

Espérons que, contrairement à la PS5 Pro, sa petite sœur disposera d'un CPU au même niveau de puissance qu'un GPU sur le papier très costaud. Ce afin d'éviter d'éventuels problèmes de bottleneck. Peut-on également s'attendre à y revoir le fameux PSSR, et à une console encore à un prix exorbitant ? Rien n'est moins sûr. À noter que, outre la PS6, la prochaine console portable a priori dans les cartons chez Sony devrait également embarquer une architecture AMD. Tout ceci n'est bien sûr pas à prendre pour argent comptant, en attendant des informations plus officielles de la part du géant japonais, ou d'autres révélations venant confirmer ou non les dires de Zhangzhonghao.

Source : Zhangzhonghao sur Chiphell.com