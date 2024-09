La PS6 fait encore parler d'elle avec ce qui semble être un nouveau leak. De nouvelles informations émergent et mettent complètement le feu. On vous explique pourquoi.

La PS6 est au cœur des rumeurs, et un leak récent apporte des informations intrigantes. D’après KeplerL2, une source réputée pour ses révélations fiables sur le matériel, Sony travaille actuellement sur deux SoCs (System-on-a-Chip) pour la prochaine génération de sa console phare. Qu'est ce que ça veut dire exactement ?

Une double approche en développement pour la PS6 ?

Cette information a émergé sur les forums NEOgaf, lors d'une discussion sur le prix potentiel de la PS6. KeplerL2, bien connu pour ses informations précises concernant le matériel informatique, a révélé que deux puces distinctes seraient en cours de développement. Pour le moment, les détails sont flous, mais plusieurs théories émergent.

L'une des possibilités est que Sony envisage une approche similaire à celle de la Xbox Series X et Series S, avec deux versions de la console : une plus puissante et donc plus chère, et une autre, plus abordable, avec des performances réduites. Avec cette supposition, c'est plutôt rassurant quand on connait le prix de la PS5 Pro (799 euros minimum) et ça pourrait permettre à plus de joueurs d'en profiter. Une autre hypothèse, plus excitante encore, pourrait être l'arrivée d'une console de salon accompagnée d'une version portable. C'est ce que tout le monde réclame aussi.

Vers un grand retour des portables ?

L’idée d’une PS6 Portable fait son chemin, surtout quand on voit la popularité croissante du marché des consoles nomades. Des produits comme la Nintendo Switch ont prouvé qu'il existe un appétit pour des expériences de jeu hybrides, à la fois à la maison et en déplacement. De plus, avec le lancement récent du PlayStation Portal, un accessoire qui accompagne la PS5, on voit bien que Sony n’a pas totalement abandonné l’idée d’explorer le gaming mobile.

Le succès de ces consoles portables et la demande croissante pour le jeu vidéo en mobilité poussent de nombreux observateurs à penser que Sony pourrait revenir avec un appareil portable. D'autant plus que des rumeurs suggèrent que la future Xbox pourrait également proposer une version mobile. Dans cette course à l'innovation, Sony pourrait donc suivre cette tendance.

Bien entendu, il faut prendre ces informations avec précaution. Les projets de développement matériel sont souvent difficiles à confirmer, car ils reposent sur de multiples sources. Cependant, la fiabilité de KeplerL2 en fait unleak à suivre de près.

Source : KeplerL2