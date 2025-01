C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une interview de Hideaki Nishino, PDG de Sony Interactive Entertainment, auprès de Famitsu. Dans le cadre de celle-ci, le Président du géant japonais s'appesantit sur le futur de la PS5, et de PlayStation en général, avec fort logiquement un regard déjà tourné vers sa future console, la PS6.

Une PS6 qui arrivera précisément à l'heure prévue par Sony ?

La génération actuelle de consoles a définitivement connu un parcours semé d'embûches, avec notamment un lancement en pleine pandémie de coronavirus. Malgré cela, la PS5 semble bien se vendre, et en tout cas largement surpasser son concurrent direct sur le marché que sont les Xbox Series. Selon Hideaki Nishino, la PS5 devrait « avoir un cycle de vie aussi long que la PS4 ». Celle-ci est pour rappel sortie en 2013, et a continué un temps de vivre encore, même après la sortie de la PS5, notamment grâce à des exclusivités cross-générations. Le PDG de Sony Interactive Entertainment indique par ailleurs que « cela n'affectera pas la sortie de la PS6 ».

Contrairement à Nintendo avec sa Switch jouissant d'une longévité exceptionnelle, PlayStation n'envisagerait donc pas d'attendre que les ventes de la PS5 se tarissent pour sortir la PS6. « Le timing de lancement d'un nouveau hardware est lié à une période dans laquelle la technologie évolue et qu'elle peut être implémentée dans une machine. Je pense qu'il est important d'offrir continuellement de nouveaux produits, même si les gens continuent d'utiliser ceux actuellement disponibles ».

Une sortie dans les prochaines années, mais à quel prix ?

Si l'on se réfère aux sept années séparant la PS4 et la PS5, on peut donc tabler sur la sortie de la PS6 courant 2027 au plus tôt. S'il est pour l'heure impossible de savoir précisément quelle architecture la propulsera, on peut du moins s'attendre à une machine dans l'air du temps technologique. Étant donné que la PS5 Pro était déjà en phase de R&D avant même la sortie de la PS5 originelle, gageons que le département dédié à la conception de la PS6 se penche d'ores et déjà sérieusement dessus. Reste également à voir si Sony aura calmé ses ardeurs tarifaires et proposera sa future console à un prix abordable, ou poursuivra la voie instaurée par une PS5 Pro au prix particulièrement prohibitif. L'avenir nous le dira.

© PlayStation et Sony Interactive Entertainment

Source : Famitsu