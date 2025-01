Alors que l'inflation a déjà fait mal au porte-monnaie d'innombrables foyers dans bien des domaines, dont les produits hardware qui nous intéressent ici, la situation pourrait encore empirer sur ce terrain. Nous pourrions notamment en sentir les effets avec les futures générations de consoles, dont la PS6 et la prochaine Xbox, entre autres exemples. La raison ? Un nouveau projet de taxe de l'administration Trump.

Une taxe qui pourrait coûter très cher aux hardwares comme la PS6 et la future Xbox

Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis semble s'accompagner de nombreux changements dans une bien des domaines par rapport au mandat de Joe Biden, son prédécesseur. L'ancien homme d'affaires a ainsi récemment annoncé au Congrès un nouveau cheval de bataille : le retour de la fabrication de puces et semi-conducteurs sur le sol américain. À cette fin, il entend appliquer une taxe sur de telles pièces fabriquées à Taiwan, dont TSMC. Pour rappel, c'est à cette société taïwanaise que l'on doit ces composants que l'on retrouve dans la plupart des consoles (dont la PS6 et la future Xbox à venir) et autres produits hardware, du fait de partenariats privilégiés avec NVIDIA, AMD ou encore Samsung, entre autres.

Or, ce sont ces grandes marques qui fournissent principalement les pièces que l'on retrouve dans nos consoles, ordinateurs ou encore smartphones. Ainsi, si cette taxe est bien appliquée par l'administration Trump, cela aurait de lourdes conséquences pour les consoles à venir comme la PS6 ou la future Xbox. Alors qu'on peut craindre pour le prix de leur modèle normal à l'heure actuelle, eût égard notamment à celui de la PS5 Pro, une telle mesure risque de faire empirer les choses.

Les prix des composants fabriqués à Taiwan sont en effet relativement abordables. Mais si leur production retourne sur le sol américain, l'histoire risque d'être bien différente. À noter que TSMC a déjà posé ses valises en Arizona avec une nouvelle usine. « Ils nous ont lâchés pour partir à Taiwan. Nous voulons qu'ils reviennent, et nous ne voulons pas donner des milliards de dollars comme ce programme ridicule de Biden. Ils n'en ont pas besoin. Ce qu'il leur faut, c'est une motivation. Et la motivation qu'on propose, c'est qu'ils paient une taxe de 25, 50 voire 100% », assénait Donald Trump dans son discours. Reste maintenant à voir si l'actuel président des États-Unis mettra bien sa menace à exécution, et quelles seront les répercussions sur des produits comme la PS6 ou la future Xbox.

Source : Reuters