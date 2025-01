La PS6 n'est pas attendue avant 2027 au mieux puisque l'un des PDG de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, a déclaré que la PS5 devrait avoir « avoir un cycle de vie aussi long que la PS4 ». « Le timing de lancement d'un nouveau hardware est lié à une période dans laquelle la technologie évolue et qu'elle peut être implémentée dans une machine. Je pense qu'il est important d'offrir continuellement de nouveaux produits, même si les gens continuent d'utiliser ceux actuellement disponibles » a t-il expliqué au sujet de la fenêtre de sortie de la PlayStation 6. Avant même la révélation de la machine, qui n'arrivera pas avant quelque années, la PS6 et ses jeux inquiètent déjà de nombreux joueurs.

Des prix à la hausse pour tout sur PS6 ?

Sony continuera de faire confiance à AMD pour sa future PS6. Il faut dire que c'est un duo gagnant pour l'instant que ce soit avec la PS4 ou la PS5. D'après ce qui se dit, la console pourrait embarquer les prochaines technologies du fabricant qui sortiront notamment en 2026. On parle par exemple d'une puce graphique Zen 6 Halo APU révolutionnaire utilisant la technologie 3D stacking pour des performances accrues et une consommation réduite. Ca pourrait donner lieu à un monstre de puissance, ce qui rend déjà inquiets les joueurs à propos de cette PS6 surtout après le lancement de la PS5 Pro.

Ça n'aura échappé à personne que la PlayStation 5 Pro est vendue bien plus chère... à 800 euros. Depuis la sortie, certains pensent que cette limite franchie pourrait avoir de mauvaises répercussions sur le prix de la PS6, mais pas seulement. Cette semaine, un analyste a suggéré que GTA 6 pourrait être vendu à prix d'or jusqu'à 100 dollars. Un tarif qui donne déjà des sueurs froides à certains. « Pourquoi pas 150$ ? »; « Non merci »; « Les gens attendraient encore plus les soldes et passeraient encore plus de temps sur des free to play »; « J'achète déjà peu de jeux à cause de l'augmentation de 10 dollars sur cette génération » peut-on lire dans les forums de ResetERA. Certains redoutent que cette hausse de prix évoquée finisse par être réelle sur PS6 et les prochaines consoles.

Même si les jeux coûtent de plus en plus chers, et qu'on devrait encore atteindre des records sur PS6 et Xbox Series 2, il est néanmoins peu probable que les éditeurs poussent le bouchon aussi là en termes de prix. Mais le pas franchi avec la PS5 Pro, qui ne se vend pas autant que le modèle classique bien moins cher, interroge tout de même. Seriez-vous prêts à payer bien plus votre PS6 et ses jeux ? Ou avez-vous une limite à ne pas dépasser ?

Source : ResetERA.