L'architecte en chef de la PS5 Pro, Mark Cerny, a en effet annoncé un partenariat encore plus étroit entre Sony et AMD sous la forme du Projet Amethyst. Celui-ci vise à faire avancer le machine-learning et l'IA pour améliorer les graphismes et assurer un rendu plus efficace sur différents appareils. Ce projet devrait devenir une pierre angulaire pour l'architecture des futures consoles, et donc entre autres de la PS6.

L'architecture de la PS6 déjà en chantier ?

La PS6 ne devrait pas sortir avant plusieurs années qu'elle fait déjà parler d'elle via des rumeurs et des leaks. Le dernier en date suggérait que la future console de Sony utiliserait pour son GPU l'architecture nouvelle génération UDNA d'AMD, soit l'équivalent de celle des cartes graphiques AMD Radeon 9000, attendues courant 2026. Cette fois, l'architecture au sens large des consoles fait l'objet d'une annonce officielle de l'architecte de la PS5 Pro. AMD est encore au cœur du sujet et se rapproche encore de Sony pour faire s'articuler ce fameux Projet Amethyst.

Ce projet se concentre sur l'évolution du machine-learning et l'amélioration du rendu de graphismes de haute qualité, notamment par l'entremise du ray-tracing. La PS5 Pro faisait pour rappel un premier pas dans le domaine pour les consoles avec sa technologie exclusive PSSR, centrée pour rappel sur le machine-learning. Le Projet Amethyst devrait sur le papier faire grandement avancer les choses sur ce terrain, pour d'avantage d'appareils et de consoles. Du côté de Sony, on pense naturellement à la PS6, qui devrait donc être un des fers de lance de ce projet. Pour AMD, ce partenariat serait également une opportunité de talonner NVIDIA sur un domaine où la Team Verte profite d'une certaine avance.

Selon l'état d'avancement de ce fameux Projet Amethyst, la PS5 Pro pourrait également profiter des fruits de ce partenariat entre Sony et AMD. La PS5 de base risque hélas d'être écartée, la faute à une architecture n'étant pas prévue pour accueillir le machine-learning. Bon gré mal gré, le machine-learning et l'IA devraient donc être au cœur des améliorations dans le domaine des technologies graphiques à l'avenir. La PS6 devrait en être un bon exemple, qu'on espère à un prix plus accessible au grand public. La console devrait en tout cas être bardée d'architectures AMD, tant du côté de son GPU que de son CPU, supposé cibler les modèles Zen 4 ou 5 de la Team Rouge.

Le fameux « Big Three » de la PS5 Pro poussé encore d'un cran sur la PS6 ?

Source : Eurogamer