Les amateurs de jeux vidéo peuvent enfin se réjouir : Zenless Zone Zero, le dernier titre des créateurs de Genshin Impact et Honkai Star Rail, est désormais disponible sur PS5, PC et mobile. Ce jeu d'action-RPG, développé par miHoYo et HoYoverse, offre une expérience de jeu gratuite avec des fonctionnalités de progression et de jeu multiplateforme.

Un univers unique sur PS5

Zenless Zone Zero se distingue par son cadre de fantaisie urbaine post-apocalyptique. L'action se déroule dans la ville de New Eridu, la dernière métropole de la civilisation, où les joueurs incarnent des Proxies. Ces personnages se lancent dans des missions dangereuses à travers des zones surnaturelles appelées Hollows, des catastrophes qui ont ravagé le monde.

Le jeu vise à être à la fois accessible pour les nouveaux venus dans le genre des RPG d'action et suffisamment complexe pour satisfaire les vétérans. L'ambiance visuelle et sonore du jeu est également un atout majeur, attirant les joueurs avec son style distinctif et immersif. Zenless Zone Zero a déjà suscité un énorme engouement, avec plus de 40 millions de pré-inscriptions avant son lancement. Cette popularité s'explique par l'attente créée par les précédents succès de miHoYo et l'attrait de l'univers unique du jeu.

Le cœur du jeu repose sur des combats rapides et dynamiques. Les joueurs contrôlent une équipe de trois personnages interchangeables. Chacun avec ses propres attaques de base, attaques spéciales, attaques en chaîne, et attaques ultimes. Ce système permet de créer des combos spectaculaires et de maximiser les dégâts infligés aux ennemis. Les combats se déroulent dans des arènes fermées où il est essentiel de bien coordonner les compétences des personnages pour surmonter les défis​

Pour marquer ce lancement, HoYoverse a collaboré avec le célèbre DJ Tiesto pour créer une chanson officielle intitulée ZENLESS. Le clip musical de cette collaboration est disponible en ligne et contribue à l'enthousiasme entourant la sortie du jeu.