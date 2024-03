Le jeu gratuit en question est développé par un certain Riot Games et a fait sensation depuis son arrivée en 2020 sur PC. Oui, on parle bien de Valorant ! Le FPS compétitif pourrait donc avoir enfin droit bientôt à une déclinaison sur PS5, Xbox Series et Switch, entre autres plateformes !

Valorant bientôt sur PS5, Xbox Series, Switch et d'autres plateformes ?

Depuis quatre ans, le free to play Valorant a pu se faire une place de marque dans le petit monde des FPS compétitifs. Ce grâce à l'expérience de Riot Games en termes d'eSport, mais aussi grâce à son gameplay. Le studio derrière League of Legends a fait le choix habile de mélanger Counter-Strike et Overwatch dans une formule payante. Le titre a rejoint le Game Pass en 2022 et s'est rapidement hissé au rang des jeux les plus populaires du service d'abonnement.

Il ne manquerait donc plus qu'une version PS5, Xbox Series et Switch pour que la fête soit complète. Et cela devrait arriver bientôt, si l'on en croit une découverte récente dans les fichiers du jeu. On y trouve en effet les mentions « CONSOLE » ciblant PS4, Switch et Xbox Live. Par extension, l'on peut donc tabler aussi sur les consoles dernière génération de Sony et Microsoft. Il serait également question de l'ajout du crossplay et, naturellement, d'un support manettes. Outre les consoles, les fichiers du jeu ciblent également Linux, Steam Deck, iOS et Android.

Pas beaucoup de place pour un écran de fumée

Nous savions déjà qu'une version mobile de Valorant était dans les cartons chez Riot Games. S'agissant des PS5, Xbox Series et Switch, le studio avait plus ou moins vendu la mèche via des offres d'emploi publiées fin février. On peut y lire des ordres de mission particulièrement éloquents. « En tant que Game Designer pour consoles, vous allez nous aider à établir une vision et guider les designers pour porter Valorant sur de nouvelles plateformes. Vous aurez la charge d'adapter les principes de design qui définissent le jeu sur PC, tout en les transformant dans un shooter tactique pour consoles ».

Il semblerait donc que l'arrivée de Valorant sur PS5, Xbox Series, Switch et les autres plateformes soit imminent. En l'absence de confirmation officielle de la part de Riot Games, il convient toutefois de prendre ces informations avec de prudentes pincettes. Et se cacher derrière un écran de fumée en attendant que le studio pose la bombe.