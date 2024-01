La PS5 et la Xbox Series vont bientôt accueillir dans leur catalogue un excellent jeu. On vous invite à le faire si ce n'est pas encore fait. En prime, on a même un trailer à se mettre sous la dent.

La PS5, tout comme la Xbox Series, propose un catalogue de jeux divers et variés à leurs détenteurs. Néanmoins, il y a parfois des titres qu'on aimerait bien avoir sur la console de Sony ou de Microsoft. Le problème, c'est qu'un portage, ça n'arrive pas tout le temps (et encore moins quand il s'agit d'exclusivités). Mais aujourd'hui, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Un très bon jeu ne va pas tarder à débarquer sur les machines next-gen, et il fait partie d'une licence dont vous avez forcément entendu parler au moins une fois.

Planet Zoo arrive sur PS5 et Xbox Series

La PS5 est donc concernée, aux côtés de la Xbox Series. Mais alors, qui est notre star du jour ? Il s'agit de... Planet Zoo. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est un jeu de simulation et de gestion développé par Frontiers Development. Et qu'est-ce que vous devez gérer exactement ? Alors, ça va peut-être vous faire un choc, mais il faut s'occuper d'un parc zoologique. Le titre est sorti en 2019, mais seulement sur PC, et sans jamais venir sur PS5 ou Xbox Series par la suite (jusqu'à maintenant). Bien sûr, ça a fait quelques déçus au vu du succès qu'il a rencontré.

Le principe est donc simple, mais diablement efficace. C'est un peu le successeur spirituel de la franchise Zoo Tycoon, et ici aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas le contenu qui manque, avec un nombre d'animaux assez conséquent. Néanmoins, il se peut que vous ne soyez pas encore convaincus. Si c'est le cas, on va se tourner vers les retours de la communauté sur Steam. La moyenne est « Très positive » pour 63 797 évaluations (à l'heure d'écrire ces lignes). C'est tout simplement démentiel, et on imagine qu'il sera tout autant apprécié sur PS5 et Xbox Series.

En parlant de ça, quand est-ce que Planet Zoo va débarquer sur ces machines ? La date de sortie a été fixée au 26 mars prochain. Il faut donc être encore un peu patient, mais ce n'est pas la mer à boire. En plus, on nous a même offert une bande-annonce inédite pour célébrer sa venue sur PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, la cerise sur le gâteau, c'est le fait que la totalité du contenu annexe gratuit sera disponible dans ces versions. Vous n'aurez pas besoin d'attendre plus longtemps. En tout cas, préparez-vous à une longue aventure, d'autant plus que le studio fait régulièrement des mises à jour du jeu.

Les précommandes sont ouvertes

Vous êtes intéressés ? Tant mieux, car les précommandes sur PS5 et Xbox Series sont d'ores et déjà ouvertes. Vous avez d'abord l'édition Deluxe, pour la somme de 59,99€. Elle comprend 16 animaux supplémentaires, et deux scénarios alternatifs. Ceci dit, si vous souhaitez vraiment faire chauffer la carte bleue, il y a une autre offre qui est disponible. On parle de l'édition Ultimate, vendue pour 119,99€. Ah oui, ça pique, c'est sûr. Elle inclut tout le contenu de la version Deluxe, mais également le Season Pass qui donne accès aux futurs packs qui arriveront sur les consoles.