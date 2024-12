Vous aimez réfléchir en jouant et les questionnements philosophiques ? L'un des meilleurs jeux du genre annonce son retour sur PS5, Xbox Series et PC à l'aube de ses 10 ans.

Vous n'avez peut-être pas encore fait le tour de votre backlog que les premières sorties jeux vidéo de 2025 arrivent. Ça va commencer tout doucement avec une montée en puissance jusqu'à la fin de l'année avec le lancement de GTA 6. Sous réserve que les développeurs de Rockstar Games ne rencontrent pas de problèmes d'ici là. En dehors de ce rouleau compresseur, des dizaines de titres sont attendus et vous pouvez en rajouter un petit nouveau (ou presque) à votre agenda. L'un des meilleurs jeux en son genre sera de retour prochainement sur PS5, Xbox Series et PC.

Une nouvelle version de cette pépite sur PS5, Xbox Series et PC

Amateurs de puzzle-game et de thèmes philosophiques, préparez-vous au retour de l'un des meilleurs jeux en son genre : The Talos Principle. « Les jeux vidéo ne sont pas de simples produits, ce sont des œuvres que nous léguons aux générations futures. C'est pourquoi nous annonçons The Talos Principle: Reawakened. C'est notre chance de rafraîchir et de préserver un jeu merveilleux qui nous tient tant à cœur » annonce le compte officiel X de la licence.

Qu'est-ce que The Talos Principle Reawakened ? Un remaster PS5, Xbox Series et PC avec « du contenu inédit, une jouabilité optimisée et des graphismes améliorés ». Outre le lifting graphique, le jeu de Croteam va en effet offrir un nouveau chapitre « In the Beginning ». « Découvrez-y l'histoire d'Alexandra Drennan, confrontée à de profondes questions existentielles alors qu'elle orchestre le premier test majeur de la Simulation. De quoi vous inciter à entamer une réflexion sur la condition humaine… ».

Même si The Talos Principle va améliorer sa technique, avec l'Unreal Engine 5, dans son remaster PS5, Xbox Series X|S et PC, il n'en oublie donc pas ses thèmes philosophiques. Cette version contiendra l'extension Road to Gehenna, et proposera aussi un éditeur d'énigmes. Oui, après avoir résolu tous les casse-têtes du jeu, vous pourrez créer vos puzzles et les partager avec la communauté. Un ajout qui va considérablement changer l'intérêt du titre sur le très long terme. Pour rappel, une suite appelée tout simplement The Talos Principle est sortie en 2023 et elle a été extrêmement bien accueillie. La sortie de The Talos Principle: Reawakened est prévue en 2025.

Source : Devolver Digital.