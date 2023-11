Il arrive que des consoles comme la PS5 ou la Xbox Series fassent venir dans leurs rangs des productions inattendues. Parfois, on parle d'un simple portage d'une génération à une autre, ce qui peut tout de même être bienvenu. Mais aujourd'hui, nous venons d'apprendre qu'une nouvelle version d'un jeu iconique allait venir sur les machines de Sony et Microsoft, mais aussi sur PC. Et nous n'avons pas affaire à n'importe qui. On pourrait presque dire qu'il est légendaire.

Braid arrive sur PlayStation, Xbox et PC

Il y a trois ans, Jonathan Blow dévoilait une édition Anniversaire pour une de ses productions les plus acclamés : Braid. Si vous ne le connaissez pas, il s'agit d'un jeu de plateforme et d'énigmes où vous pouvez manipuler le temps, entre autres. Le but est plutôt classique, il faut parcourir plusieurs mondes dans le but de sauver une princesse. Néanmoins, ses différents niveaux de lecture ont été vite remarqués, et la profondeur du titre a finalement réussi à bâtir sa popularité. Et donc, cette belle pépite va maintenant débarquer sur PS4, PS5, Xbox One, Series, PC et Netflix Mobile, 15 ans après sa naissance. Nous avons même une date de sortie : le 30 avril 2024.

En plus, c'est bourré de nouveautés !

Mais alors, y a-t-il des nouveautés au menu ? La réponse est oui, et pas qu'un peu. Les visuels de Braid ont été repeints à la main par l'artiste David Hellman ayant travaillé sur le jeu original. D'une manière générale, les graphismes ont été améliorés, et le niveau de détail promet d'être impressionnant. Il y aura carrément des animations inédites pour notre personnage principal. Quant à la musique, elle sera également remaniée, tout en gardant les compositions de l'époque. Ceci dit, les développeurs laisseront le choix au joueur de sélectionner la BO de base ou la nouvelle.

Toutefois, dans ce lot de changements apportés à l'expérience de 2008, il y a un ajout qui surprend vraiment : le commentaire du développeur. Celui-ci s'étale sur 15h et comprend des marqueurs qui apparaissent à l'écran, ou des diagrammes pour illustrer le propos. En fait, Jonathan Blow veut traiter « les pensées et idées sur la conception des puzzles, la programmation, l’art visuel, les mathématiques, l’histoire des jeux indépendants et de nombreux autres sujets ». Nous faisons clairement face à un pari risqué, même si ce n'est pas obligatoire, mais le créateur de Braid a justifié sa décision : « Je veux proposer le commentaire de développeur le plus fou et le plus approfondi jamais mis dans un jeu vidéo ».

Une autre grosse licence sur PS5 et Xbox Series

Pour information, une autre franchise culte a débarqué sur PS5 et Xbox Series il y a environ une semaine. En effet, Hotline Miami 1 et 2 sont arrivés sur les dernières consoles de Sony et de Microsoft en version native. Plus précisément, la compilation Hotline Miami Collection est maintenant disponible sur les boutiques des constructeurs au prix de 19,99€. Si vous préférez les prendre individuellement, le premier épisode coûte 9,99€ et le second 14,99€. C'est une occasion en or, et ce sera un bon moyen d'attendre la sortie de la version Anniversaire de Braid.