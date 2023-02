Régulièrement, les éditeurs proposent aux joueurs de découvrir leurs titres sans ressortir le portefeuille. Que ce soit au travers d'essais de plusieurs heures via le PS Plus Premium, des démos en amont de leur sortie ou d’une disponibilité temporaire, les opportunités ne manquent pas. Des offres souvent limitées à une seule plateforme, mais Ubisoft souhaite briser les barrières en vous laissant apprivoiser l’une des ses dernières grosses sorties pendant quelques jours, quelle que soit votre console. Oui, il n'y a pas que les joueurs PS5 et Xbox Series qui pourront en profiter.

Far Cry 6 jouable gratuitement sur PS5 et Xbox Series

Far Cry 6 sera encore gratuit pendant quelques jours. Ubisoft offre une séance de rattrapage pour celles et ceux qui n’auraient pu essayer le dernier épisode lors des nombreux événements d’essais. Aucune restriction cette fois-ci, les joueurs de tous les horizons peuvent découvrir la région tropicale de Yara qu’ils soient sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Pas de condition non plus sur le contenu. C'est bien l’ensemble du jeu de base qui est accessible, notamment les missions crossover inspirées de la pop culture dont Rambo All the Blood et The Vanishing, une quête inspirée de Stranger Things. Pendant cette période d’essai gratuite, le mode coop de Far Cry 6 est également disponible dans son entièreté. Ceux qui joueront pendant ce moment recevront d'ailleurs un fusil sniper exclusif.

Le jeu est donc gratuit du 16 au 20 février 2023 sans condition, si ce n’est de posséder une machine pouvant le faire tourner. La campagne principale de Far Cry 6 nécessitant une vingtaine d’heure pour être complétée, ce nouvel essai permettra donc aux plus acharnés de terminer l’histoire principale. Pour les autres qui souhaiteraient poursuivre leur aventure, de belles remises seront disponibles sur l’ensemble des éditions pendant ce laps de temps. Des réductions variant entre 60% et 70%, sachant que la toute dernière extension Lost Between Worlds est également en promo à -50%. La progression sera évidemment conservée.

Pour mémoire Far Cry 6 vous pousse à affronter un dictateur de l’île des Caraïbes de Yara, incarné par Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian). Un titre qui nous a séduit pour sa carte et ses activités généreuses, son casting attachant, son histoire ponctuée de twists bien amenés et son gameplay toujours prenant qui est loin de révolutionner la série.