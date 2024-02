Il semble désormais loin le temps où Sony et Microsoft se crêpaient le chignon (pas tant que ça en fait). Désormais, les choses semblent se muer petit à petit dans l’industrie et nous autres joueurs n’en sommes que gagnants en vérité. N'importe qui rêve de pouvoir profiter de ses jeux favoris sans la barrière du support, non ? Bon, on n'en est pas encore là, certaines exclusivités resteront des exclusivités, et ce n’est pas demain que l’on verra Sony envoyer Nathan Drake ou Aloy s’amuser sur Xbox Series. Mais sait-on jamais, le géant vert vient de faire un premier pas puisque 4 gros jeux Xbox arrivent sur PS5 très prochainement.

De grosses exclusivités Xbox arrive sur PS5 !

On ne comptera pas les jeux Minecraft, puisque la franchise était déjà sur tous les supports avant de rejoindre l'étendard Xbox, mais pour la première fois, 4 grosses exclusivités rejoignent bientôt la la concurrence. Le premier n'est nul autre que Sea of Thieves, le très gros jeu de piraterie multijoueur développé par les petits gars de chez Rare.

Après une sortie en catastrophe il y a déjà un petit moment, Sea of Thieves a bien évolué et s’est transformé en un jeu particulièrement massif, colossal même, n’ayons pas peur des mots. Après avoir fait les beaux jours des joueurs Xbox et PC, Sea of Thieves jettera l’ancre sur PS5 (uniquement) dès le 30 avril prochain. Ça arrive très vite ! Tout le contenu déjà disponible le sera également ici et en prime, vous pourrez jouer avec tout le monde, peu importe la plateforme. Pour fêter ça, un évènement sera prévu avec son lot de challenges et de petits bonus. À vos barres moussaillons ! Et n’oubliez pas d’amener des copains !

Second jeu à poser ses valises sur PS5, Hi-Fi Rush, la pépite de Tango Gamesworks et Bethesda viendra jouer des poings et de la musique sur les consoles de Sony dès le 19 mars prochain. Le jeu d'action musical sera accompagné de Pentiment, le jeu d'Obsidian sortira quant à lui dès demain le 22 février 2024 sur PS5 et PS5, mais aussi sur Nintendo Switch.

Enfin c'est un autre jeu d'Obsidian, le survival Grounded qui vous met dans la peau d'ados devenu tout petit façon Chérie j'ai rétrécis les gosses. Vous devrait donc survivre dans le jardin de la maison tout en cherchant un moyen de vous sortir de ce pétrin. Grounded débarquera quant à lui le 16 avril sur PS5 et PS4.