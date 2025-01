La PS5 accueille enfin un jeu gratuit qui cartonne depuis des mois sur les autres plateformes. Ça va plaire à beaucoup de monde, soyez en sûrs et certains.

Avec les fêtes de fin d'année, 2024 s'est terminée avec un lot conséquent de productions offertes par les éditeurs. Les PCistes ont notamment été bien gâtés, et ce particulièrement via la quantité de jeux gratuits distribués sur l'Epic Games Store. Cela continue même en 2025 et les joueurs console ne sont pas en reste ! Si deux titres sont gracieusement remis au public, l'arrivée sur PS5 d'un free-to-play qui cartonne sur les autres plateformes devrait réjouir un paquet de monde.

Une aventure épique s'offre enfin aux joueurs PS5

Revenons quelques semaines en arrière, lors des Game Awards 2024. Pendant les quelques 3 heures et demi de cérémonie, les remises de prix et les bandes-annonces se sont enchaînés à un rythme enragé. Parmi toutes les présentations, PlayStation s'est démarqué par plusieurs nouvelles qui ont de quoi ravir sa communauté.

Entre les premières images du nouveau jeu de Naughty Dog et celle de la nouvelle grosse mise à jour de Helldivers 2, les joueuses et joueurs ont enfin découvert la date de sortie sur PlayStation 5 d'un jeu gratuit (free-to-play) déjà très populaire sur PC et mobile, avec ses 30 millions de préinscriptions : Wuthering Waves.

L'action-RPG post-apocalyptique de Kuro Game est disponible dès aujourd'hui en version 2.0 sur PC, iOS et Android, mais également en exclusivité console sur PS5. Voilà qui promet d'accroître plus encore la communauté de ce titre qui compte parmi les préférés des joueuses et joueurs en 2024.

Depuis sa sortie en mai 2022, Wuthering Waves a su convaincre par son aventure immersive et son gameplay dynamique. Vous y incarnez un Nomade explorant un monde ouvert dévasté à la suite d'un cataclysme mystérieux. Des combats dantesques en temps réel face à des créatures apparues avec cette catastrophe vous y attendent.

Si on devait faire une comparaison, on pourrait dire que Wuthering Waves se situerait au croisement de Genshin Impact et de NieR Automata. Il présente une histoire intrigante ainsi qu'un monde riche à explorer seul ou en multijoueur. Voilà donc une belle expérience qui s'offre au public PS5.