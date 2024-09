Cela fait un peu plus d'une semaine que Concord est sorti sur PS5 et PC. Si on voyait déjà grâce à SteamDB que le hero-shooter ne se portait pas bien sur cette dernière, le doute était encore permis sur la console de Sony. Mais il semblerait bien que le bide soit total, si l'on en croit des premiers chiffres de vente proprement atterrants.

Le triste crash de l'exclu PS5 Concord se confirme encore

Longuement mis en avant lors du dernier State of Play en date, Concord semble bien être arrivé dans la quasi indifférence totale le 23 août sur PC et PS5. Avec un pic de joueurs connectés simultanément sur Steam atteignant difficilement les 700, on savait déjà que le jeu-service de Firewalk Studios et Sony avait totalement raté sa cible sur PC. La chose n'était pas encore certaine sur PS5, plateforme sur laquelle de tels chiffres sont généralement bien gardés.

Si l'on en croit IGN, le bide absolu se confirme malheureusement sur les deux plans. Une semaine après sa sortie, Concord aurait à peine été écoulé à 25 000 exemplaires. Plus précisément, il serait question de 15 000 copies vendues sur PS5 et 10 000 sur PC. Sur ce dernier, une telle estimation pose toutefois question, compte tenu de l'état totalement désert des serveurs. Le hero-shooter qui comptait concurrencer Overwatch 2 n'a toutefois visiblement pas trouvé son public. La faute probablement à un ticket d'entrée salé à 40 euros, pour un contenu assez limité en l'état, alors que les autres jeux du même genre se portent plutôt sur un modèle free-to-play, ainsi qu'à des personnages auxquels les joueuses et joueurs semblent avoir bien du mal à s'identifier.

Un échec cuisant pour Firewalk Studios et Sony

En incubation depuis huit ans, l'exclu PS5 s'annonce donc comme un triste naufrage, à moins de rentrer bientôt dans le PS Plus et devenir free-to-play. C'est également un gros coup dur à la stratégie portée sur les jeux-services de Sony. N'est visiblement pas un carton planétaire comme Helldivers 2 qui veut. On peut également dresser un parallèle avec un autre jeu-service, porté sur PS5 il y a peu, courtoisie de Microsoft : Sea of Thieves. Tous deux sont pour rappel sortis au prix de 40 euros, mais avec des résultats diamétralement opposés.

Le jeu de pirates de Rare a en effet aussi débarqué tel un boulet de canon sur la console de Sony, marquant une certaine appétence des joueuses et joueurs pour ce qui se passe chez son rival direct. Espérons que la prochaine tentative du géant japonais dans l'arène des jeux-services sera davantage couronnée de succès.

Source : IGN