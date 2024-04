Si la PS5 a toujours eu droit à de belles exclusivités, certains joueurs regrettent toujours l'absence de certains titres qui ont pourtant fait un carton sur d'autres plateformes. Mais parfois, avec le temps qui passe et la demande insistante de toute une communauté, il arrive que des miracles se produisent. C'est le cas cette fois-ci avec une belle arrivée. Voilà ce que l'on sait.

Une pépite arrive sur PS5

La scène des jeux vidéo indépendants s'anime avec l'annonce très attendue de l'arrivée du jeu Vampire Survivors sur PlayStation 4 et PS5. Ce jeu de type rogue-lite, apprécié pour son esthétique en pixel-art, est déjà un incontournable sur diverses plateformes telles que la Nintendo Switch, les consoles Xbox, ainsi que sur mobile et PC. Initialement lancé en 2022, Vampire Survivors a rapidement capté l'attention des joueurs grâce à son gameplay addictif où l'on doit repousser des hordes incessantes d'ennemis tout en débloquant de nouveaux personnages, armes et compétences.

La transition de Vampire Survivors vers les consoles PlayStation, dont surtout la PS5 était très attendue par la communauté de joueurs, et sa sortie est prévue pour cet été. Ce déploiement coïncidera avec le lancement d'un nouveau contenu téléchargeable qui promet d'enrichir encore l'expérience de jeu. Ce DLC, intitulé Operation Guns feat. Contra, inclura des personnages emblématiques de la série de jeux Contra de Konami, notamment Brad Fang. Prévu pour le 9 mai, ce DLC entend mélanger l'univers de Vampire Survivors avec le style de combat et les personnages de Contra, offrant ainsi une nouvelle dimension au jeu déjà riche.

Des vampires partout

L'annonce PS5 a été faite lors de la présentation Triple-I Initiative, où les développeurs ont également révélé d'autres mises à jour importantes pour Vampire Survivors. Parmi celles-ci, on trouve les DLC Legacy of the Moonspell et Tides of the Foscari, lancés respectivement en décembre 2022 et avril 2023. Ces expansions continuent de diversifier le gameplay et de maintenir l'intérêt des joueurs.

Au-delà du jeu lui-même, les développeurs de Vampire Survivors ne s'arrêtent pas là et travaillent actuellement sur une série télévisée animée basée sur le jeu. Peu de détails ont été divulgués sur ce projet, mais l'objectif est clair : transformer "Vampire Survivors" en une série télévisée de qualité supérieure pour ravir encore plus les fans.