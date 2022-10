Une nouvelle exclusivité PS5 a été annoncée et elle s'annonce particulièrement fantastique. Voici les premiers détails et un bref aperçu de sa direction artistique.

Si les yeux sont rivés sur The Last of Us Factions, le multijoueur de la licence, Sony prévoit de sortir au total plus de 10 jeux-service d’ici 2026. La firme japonaise ne ménage pas ses efforts, ni ses studios first-party qui développent en secret les futurs titres multijoueurs de la PS5. L’un d’eux sera signé PlayStation London Studio, qui vient d’annoncer une nouvelle exclusivité.

Un nouveau jeu-service sur PS5

Autant faire des déçus d’emblée, ce n’est pas Blood & Truth 2. Le studio londonien s’essaiera plutôt à l’exercice périlleux du jeu-service. Aucun nom d’avancé pour le moment, mais cette exclusivité PS5 sera le jeu le plus ambitieux des développeurs à ce jour. Il prendra la forme d’un multijoueur en coopération axé sur le combat et prenant place dans une Londres fantaisiste et fantastique où dragons et magies devraient être de la partie.

Peu de détails ont été avancés, si ce n’est ceux d’ordre technique. L’exclusivité est développée pour la PS5 à partir du moteur maison baptisé Soho Engine. En revanche, si l’on suit la stratégie de Sony, ce nouveau jeu coop sortirait également sur PC dès sa sortie. « Avec ce projet, nous voulons vraiment explorer de nouveaux horizons et nous fixer de nouveaux défis. Nous voulions clairement essayer quelque chose d’un différent C’est un futur excitant, vraiment », a commenté Tara Saunders, à la tête de PlayStation London Studio.

Les développeurs affirment avoir eu une profusion d’idées pendant plusieurs mois avant de les affiner jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que quelques-unes. Le tri fait, PlayStation London s’est ensuite approché de plusieurs autres studios du groupe pour discuter des points à améliorer et de la direction à prendre. Ils ont également sondé plusieurs joueurs anonymement et le concept de l'exclu PS5 aurait séduit. Reste à savoir quand nous pourrons la voir en action.