Depuis quelques temps maintenant, les constructeurs se penchent sérieusement sur les questions de l’accessibilité dans le jeu vidéo. Microsoft a en effet commercialisé sa fameuse manette adaptative Xbox il y a quelques temps désormais. De leur côté, Sony et ses studios vont toujours plus loin dans les options d'accessibilité de leur jeu. La firme japonaise vient néanmoins d’annoncer sa première manette PS5 adaptative, attendue de longue date par les joueurs concernés.

Project Leonardo, une manette adaptative pour PS5

Tout comme Microsoft, Sony travaille sur des solutions concrètes concernant l'accessibilité au jeu pour toutes et tous. Après la manette Adaptative Xbox One, la firme japonaise présente Project Leonardo, sa première manette PS5 pensée pour les joueuses et les joueurs en situation de handicap. Conçu en partenariat avec des organisations comme The AbleGamers Charity et SpecialEffect, des membres de la communauté et des développeurs, ce nouveau pad se veut être hautement personnalisable grâce à un kit permettant de s’adapter à chaque besoin. L’objectif est simple et clair : aider les concernés « à jouer plus facilement, plus confortablement et pendant de plus longues périodes » explique la firme dans son communiqué officiel.

Cette manette PS5 sera également compatible avec les accessoires conçus par des constructeurs tiers afin de mieux répondre aux besoins des joueurs. Elle a donc été créée pour répondre aux problèmes communs rencontrés par de nombreux joueurs ayant une motricité limitée. Tenir une manette pendant de longues périodes, appuyer avec précision sur un ensemble de boutons ou de gâchettes, positionner les pouces et les doigts de manière optimale sur une manette standard sont autant d'exemples cités par Sony.

La personnalisation et la flexibilité avant tout

La manette PS5 prend donc la forme d’un grand cercle sur lequel on peut greffer différents composants, stock analogues et boutons de tailles différentes à n’importe quel emplacement. De quoi permettra à chacun de trouver la configuration idéale en fonction de leur situation. Elle pourra par ailleurs être utilisée soit en pad individuel, soit être couplée avec une autre manette Project Leonardo ou une DualSense afin de créer une seule et unique manette virtuelle ou jouer à plusieurs.

Sur PS5, Project Leonardo permettra donc de personnaliser son expérience, notamment via le mapping des touches. Il sera par exemple possible de programmer certaines touches en fonction de certaines fonctionnalités. Aussi les combos régulièrement utilisés dans les jeux modernes (comme R2+L2) pourront être combinés via un seul bouton. Les joueurs seront également à-même de créer plusieurs profils sur une même console et de switcher entre eux via une simple pression sur une touche. Aucune date de sortie, ni de prix n'ont été annoncés pour le moment.