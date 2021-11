Du côté des consoles Xbox, Microsoft commercialise un grand nombre de manettes de couleurs différentes. Les Xbox Series X|S ont en un an déjà accumulé une collection impressionnante de manettes. Du côté de chez PlayStation, le constat est sensiblement différent. Sur PS5, seules trois couleurs de DualSense sont officiellement disponibles. Sauf si vous avez les bons contacts…

Une manette PS5 DualSense bleue tout ce qu’il y a de plus officielle a récemment été repérée sur Twitter. Cette manette faisait en effet partie d’un cadeau envoyé par la Team Asobi à Shuhei Yoshida. Et c’est ce dernier qui a révélé cette précieuse manette en postant une photo sur son compte Twitter personnel.

DualSense bleue not for resale

Sur cette photo, il est donc possible de voir une manette DualSense bleue customisée aux couleurs de la Team Asobi. Sur cette dernière, une dédicace "à un Bot spécial" a également été gravée. Bien évidemment, cette manette n’est pas disponible dans le commerce. Elle donne cependant une idée de ce à quoi une DualSense bleue officielle pourrait ressembler.

À noter qu’en plus de cette précieuse manette bleue, le paquet envoyé par le studio japonais de Sony contenait d’autres goodies. Dont une carte dédicacée par l’équipe du studio. Pour info, la Team Asobi était autrefois une des équipes du Sony Interactive Entertainment Japan Studio. En avril dernier, ce studio a officiellement disparu et la Team Asobi est devenue un studio à part entière.

Entre la Team Asobi et Shuhei Yoshida, c’est une histoire qui dure

Dirigée par Nicolas Doucet, la Team Asobi est derrière des titres comme les excellents Astro Bot Rescue Mission et Astro’s Playroom. Il a également participé à la conception du PlayStation VR et de la manette DualSense. Du temps où Shuhei Yoshida était le président des Sony Worldwide Studios, il a évidemment travaillé en étroite collaboration avec Nicolas Doucet et son équipe. Ce qui a de toute évidence créé des liens forts.

Des suites des changements d’organisation au sein de SIE, et de la prise de pouvoir de Jim Ryan fin 2019, Shuhei Yoshida a quitté la tête des Worldwide Studios. Celui qui est une des figures historiques de PlayStation s’occupe désormais des relations avec les studios indépendants externes.

Pour en revenir au sujet premier, il est donc question d’un cadeau fait en interne chez Sony. Mais il est possible de se demander si une importante réaction du public à cette photo pourrait inciter le constructeur à commercialiser une manette PS5 semblable. Seul l’avenir le dira. À l’heure actuelle, les DualSense PS5 sont uniquement disponibles en blanc, noir ou rouge.

Que pensez-vous de cette manette DualSense bleue ? Vous laisseriez-vous tenter sur Sony la commercialisait officiellement ? Quelle couleur de manette PS5 vous ferait le plus envie ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.