En dehors des mises à jour pour « améliorer les performances du système », la PS5 reçoit depuis sa sortie de nouvelles fonctionnalités. Et PlayStation réfléchit à une solution qui devrait en soulager plus d'un.

Une fonctionnalité PS5 pour gérer les imprévus

Quelqu'un sonne à la porte lors d'une partie et vous avez oublié de mettre votre jeu en pause ? Cela pourrait changer à l'avenir grâce à un nouveau brevet intitulé « Method of detecting idle game controller » ou « Procédé pour détecter une manette de jeu inactive ». Déposé par Sony Interactive Entertainment, il aurait pour but d'identifier si le joueur a lâché sa manette pour s'absenter et le cas échéant, mettre en pause le jeu automatiquement.

Pour cela, il n'y aurait pas de manette PS5 onéreuse mais d'outils déjà disponibles. En effet pour parvenir à une pause automatique, Sony se reposerait sur le signal sans fil de l'accessoire, sur le microphone voire sur une caméra. Une analyse complète serait alors lancée pour que le système puisse prendre la décision qui s'impose. Est-ce que ça arrivera sur PlayStation 5 ? Comme à chaque fois, impossible à dire. Tous les brevets ne se concrétisent pas.

Dernièrement, on a également vu que Sony était intéressé par une option Picture-in-Picture ou une fonctionnalité pour vous débloquer dans un jeu.