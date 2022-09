À défaut d'avoir pu précommander une PS5 God of War Ragnarok pour la sortie du jeu, des fans ont pris les choses en main. Si le résultat fera débat, l'énorme travail effectué sur la machine est indéniable et impressionnant.

Sauf grosse surprise de dernière minute, et il y a très peu de chance, God of War Ragnarok n'aura pas une PS5 à son effigie. Mais cette suite aura bien des collectors massifs et très convoités qui ont inspiré deux fans pour customiser une PlayStation 5.

Une PS5 aux couleurs de God of War Ragnarok

Un « fan de God of War », @Kingof_Ithaca, s'est fait le relais sur son compte Twitter d'une création splendide. Une création que l'on doit à un duo : Anderson et Debora (@fan2fan.br). Ces deux artistes ont donné vie à une PS5 God of War Ragnarok qui reprend tous les codes du jeu et de la franchise depuis son reboot.

La console en elle-même est habillée d'un revêtement en pierre comme celui qui compose par exemple les édifices croisés par Kratos & Atreus. Les boutons et le logo Sony sont quant à eux dorés, et cohabitent avec le logo officiel du titre. On remarque aussi les petits bouts de neige. Mais le plus gros du travail, la pièce maitresse, c'est bien le Mjǫllnir. Le marteau de Thor qui écrase la PS5 de sa puissance.

Chacun jugera de la beauté ou non, il est évident que certains trouveront ça too much, mais on ne peut nier le travail derrière.

God of War Ragnarok a livré il y a quelques heures du nouveau gameplay 4K pour dévoiler le royaume des nains. Un des lieux inédits enfin accessible dans cette suite. Rendez-vous le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4.