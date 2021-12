Au printemps dernier, le journaliste le plus informé de l'industrie publiait un article affirmant qu'un remake de The Last of Us serait en développement sur PS5, non sans lever le voile sur les coulisses du projet, qui était né de la volonté du studio Visual Arts Service Group de monter en gamme. Depuis ces révélations, Sony a pris le soin de conserver un silence largement monacal sur le sujet, mais une offre d'emploi récemment mise en ligne pourrait accréditer cette thèse.

Recherché mort ou vif

Les PlayStation Studios recherche actuellement un game designer technique du côté de San Diego. Le profil publié il y a deux petits jours sur LinkedIn espère recruter un développeur avec "un appétence pour les jeux d'action-aventure à la troisième personne", un genre qui semble désormais dicter la politique éditoriale du constructeur sur PS5. Mais en rentrant dans le détail de l'annonce, quelques indices permettent de dessiner les contours du projet en cours :

Responsabilités : - Implémenter des systèmes de gameplay existants dans un nouveau cadre

- Améliorer les level scripts existants et leurs interactions

- Prototypage et affinage des fonctionnalités de jeu.

Entre les lignes, le développement en cours semble se baser sur un matériau existant qu'il faudrait retravailler pour qu'il soit de nouveau au goût du jour. Autrement dit... un remake. L'offre des PlayStation Studios prend évidemment le soin de ne rien évoquer de la nature du projet, et il faudra donc s'en remettre aux seules spéculations pour deviner quel titre pourrait donc ressortir, un jour peut-être, sur PS5.

Selon les informations de Jason Schreier, le studio Visual Arts Service Group auraient peu à peu abandonné leur projet de remake de The Last of Us, et ce dernier serait directement entre les mains de Naughty Dog, déjà bien occupé avec le très attendu mode multijoueur de The Last of Us Part II.