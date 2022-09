En plus des deux nouvelles PS5 plus légères, Sony aurait d'autres plans pour un troisième modèle. Une console étonnante qui s'inspirerait de la PlayStation 5 classique et de la Digital Edition.

Il est de coutume de voir plusieurs révisions d'une console au cours de son cycle de vie. La PS5 va accueillir deux modèles plus légers mais le constructeur japonais aurait l'intention d'aller beaucoup plus loin...

Une nouvelle PS5 en préparation ?

Pour le lancement de son site Insider Gaming, Tom Henderson commence avec un scoop qui concerne Sony. La firme nippone prévoirait de mettre sur le marché une nouvelle PS5 d'ici septembre 2023. Une PlayStation 5 Pro plus puissante ou une Slim plus compacte ? Toujours pas, mais une déclinaison bien plus surprenante.

En effet, cette PS5 aurait un lecteur blu-ray amovible selon l'insider. Si le lecteur venait à rendre l'âme, Sony aurait déjà tout prévu avec des lecteurs disponibles à l'unité. En d'autres mots, ce serait l'équivalent du modèle « Digital Edition » actuel mais avec la possibilité d'y greffer un lecteur blu-ray. D'après Henderson, le design de la console ne serait pas terni puisque le périphérique pourrait être branché à l'arrière via un nouveau port USB-C supplémentaire.

Une nouvelle PS5 qui pourrait ainsi être encore plus mince et légère que les dernières itérations. Cette version nommée « PlayStation 5 à châssis D » servirait de base pour la production et les châssis A, B et C seraient voués à disparaître. Au cours de l'exercice 2023, Sony aurait pour intention de produire 18,5 millions d'unités de ce châssis D, et seulement 12 millions de PS5 avec les châssis A, B et C qui seraient progressivement retirés du marché.

Pour l'heure, le positionnement de cette offre n'est pas des plus clair et il faudra voir à quel prix Sony entend la vendre. On rappelle en effet que la société a décidé d'augmenter le prix des PS5.