La PS5 fait une belle surprise aux fans. On attend encore les détails définitifs, mais ça va vraiment faire des heureux parmi les fans, vous allez voir.

Décidément, PlayStation multiplie les surprises ! Du côté des joueuses et joueurs PC, une alternative a été trouvée pour les détracteurs du PSN. Mais la console de salon de Sony n'est pas en reste. Une déclaration officielle devrait faire plaisir à de nombreux utilisateurs de la PS5. C'est ce qu'ils espéraient depuis le début.

La PS5 toujours à l'heure de la nostalgie

En 2024, PlayStation célébrait les 30 ans de la marque. Pour l'occasion, le constructeur avait préparé tout un tas de cadeaux pour sa communauté. L'idée était de rendre hommage à ces trois décennies de jeu depuis la PS1. Une nouveauté avait particulièrement fait de l'œil aux joueuses et joueurs : les thèmes PS5 temporaires à l'effigie des anciennes consoles.

Pendant une période prédéfinie, les joueuses et joueurs PS5 pouvaient choisir un écran de lancement alternatif ainsi qu'un thème spécial pour le menu de leur console. Chacun de ces thèmes renvoyaient à une des anciennes consoles de PlayStation, de la PS1 à la PS4. C'était un clin d'œil plein de nostalgie qui a particulièrement touché les fans.

Cependant, cette période prendra finalement fin demain, vendredi 31 janvier… Mais on a une bonne nouvelle pour vous ! PlayStation a d'ores et déjà annoncé que ces thèmes reviendront « dans les mois à venir ». On ignore encore si ce sera à nouveau pour une durée limitée ou de façon définitive. Néanmoins, voilà qui devrait faire plaisir à de nombreux fans sur PS5.

Cela devrait s'inscrire dans la continuité des annonces de PlayStation concernant le futur de l'interface de a PS5. Toutefois, une petite ombre pointe au tableau. Le constructeur a précisé qu'il n'était « pas prévu de créer d'autres thèmes à l'avenir ». Cela risque de décevoir une part des joueurs, a fortiori celles et ceux qui attendent désespérément le retour des thèmes dynamiques, comme sur PS4.