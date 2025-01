Au prix des jeux de nos jours, on ne va pas se mentir, ça fait du bien d'avoir l'opportunité de jouer sans débourser. De nombreux joueurs et joueuses sont par exemple gâtés chaque semaine grâce à l'Epic Games Store. Cela dit, les boutiques ne sont pas les seules occasions de profiter d'un jeu gratuit. Un titre très attendu au printemps prochain sur PS5, mais aussi sur Xbox Series et PC, vous permet de le découvrir en avance sans toucher à votre portefeuille.

Un soupçon en avance d'une belle sortie PS5

Attention ! Ça va défoncer sur PC et console en mars. Annoncé à la Gamescom 2024, The First Beseker Khazan est la nouvelle création des Sud-Coréens de Neople (Overkill, Dungeon Fighter). Présenté comme un action-RPG axé hack and slash, le jeu ne fera pas de cadeau.

Mais ça, vous pouvez vous en rendre compte dès maintenant ! De fait, l'éditeur, Nexon, a donné une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendent le jeu. Une démo gratuite est disponible aujourd'hui sur PS5, Xbox Series, ainsi que sur PC via Steam. Rendez-vous sur la page du jeu depuis la plateforme qui vous intéresse dès 16h, heure française pour découvrir The First Beseker Khazan.

© Neople / Nexon

Ça raconte quoi The First Beseker Khazan ?

Comme son sous-titre l'indique, The First Beserker nous place dans la peau du général Khazan, un héros de guerre autrefois acclamé. Alors, comment celui qui avait vaincu le dragon Bersek et ainsi sauvé l'Empire de Pell Los peut-il se retrouver accusé de trahison ? Exilé dans des montagnes enneigées, puis torturé, il finit par se libérer, bien décidé à retrouver ceux qui ont causé sa chute et à accomplir sa vengeance.

Bien que sud-coréen, le pitch de The First Beseker Khazan a quelque chose qui devrait parler aux Français. L'histoire de l'homme emprisonné à tort et qui entame une vendetta après s'être libéré n'est pas sans rappeler Le Comte de Monte-Cristo, le fameux roman d'Alexandre Dumas récemment adapté au cinéma avec Pierre Niney. Mais, l'histoire, les Sud-Coréens la connaissent depuis longtemps, comme l'a prouvé le manga Old Boy et son adaptation cinématographique signée Park-Chan-Wook.

Reste à voir si l'histoire de The First Berseker Khazan saura se montrer aussi captivante. En tout cas, il promet déjà de belles effusions de violence, comme l'a dévoilé le premier trailer. Aussi, compte tenu de sa description, il se pourrait que le jeu prenne une forme de boss rush comme Black Myth Wukong. Certains le qualifient aussi déjà comme un Souls-like. Pour vous faire une idée, testez donc la démo gratuite dès maintenant, sur PS5, Xbox Series X|S ou PC.