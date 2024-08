Ce week-end se tenait la QuakeCon 2024, l'événement permettant de mettre en avant les licences les plus connues de Bethesda. Parmi celles mises en avant, nous avions notamment The Elder Scrolls, et notamment son MMO. C'est justement l'offre qui nous intéresse ici, puisqu'il est actuellement possible de l'essayer gratuitement entre autres sur PS5. Voici comment profiter de ce billet gratuit vers Tamriel.

The Elder Scrolls Online gratuit entre autres sur PS5

Bethesda a ainsi profité de la QuakeCon pour faire essayer gratuitement The Elder Scrolls Online sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Jusqu'au 19 août, vous pouvez donc profiter sans bourse délier de ce MMO qui parvient à tirer la dragée haute aux mastodontes du genre que sont Final Fantasy XIV ou World of Warcraft. Sorti il y a maintenant 10 ans, il a permis aux fans de la licence légendaire originale de se rassembler dans tout Tamriel.

Rien qu'avec le jeu de base, nous avions ainsi l'occasion de visiter tous les lieux iconiques des précédents jeux, et même explorer des zones encore jamais vues dans les opus canoniques. Le MMO n'a fait que grandir de manière exponentielle au fil des années, notamment grâce à une vingtaine de DLC et extensions, la dernière en date étant Gold Road sortie en juin dernier. Le titre a également eu droit à un regain d'intérêt grâce à une version « next-gen » à destination des PS5 et Xbox Series. TESO de son petit nom ne cesse donc de grandir, et se veut un excellent moyen de patienter pour l'extrêmement attendu The Elder Scrolls 6 à venir, en somme.

Comment profiter de l'offre d'essai gratuit de TESO

Pour profiter de cette offre d'essai gratuit de The Elder Scrolls Online sur PS5 et autres plateformes, rendez-vous sur la page dédiée sur le site officiel du jeu citée en source ci-dessous. De là, celle-ci vous invite à sélectionner votre plateforme pour activer ledit essai. Vous avez donc ici le choix entre PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. En sélectionnant votre plateforme, le site opèrera un renvoi vers le magasin approprié. À noter que, sur PS4 et PS5 en tout cas, un abonnement au PS Plus est nécessaire pour en profiter.

Quoi qu'il en soit, The Elder Scrolls Online se laissera approcher gratuitement jusqu'au 19 août. Si jamais l'expérience s'est montrée concluante, vous pourrez continuer l'aventure là où vous l'avez laissée, mais il faudra fatalement cette fois passer à la caisse. À vous donc de voir si le jeu en vaut la chandelle après l'avoir essayé, sur PS5 ou n'importe quelle autre plateforme qui a votre préférence.

Source : Site officiel The Elder Scrolls Online