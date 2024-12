Aujourd'hui aux États-Unis (mais en réalité demain chez nous à un horaire loin d'être idéal...) se tient pour rappel un petit événement connu sous le nom des Game Awards 2024. De nombreux acteurs de l'industrie vidéoludique répondront présent à la cérémonie pour recevoir ou non divers prix, mais aussi pour nous présenter de quoi le jeu vidéo de demain sera fait. De gros poissons comme PlayStation, Xbox ou Nintendo répondront naturellement présents. Et la PS5 pourrait être particulièrement gâtée, selon de récents bruits de couloir.

Une soirée des Game Awards à ne pas manquer pour les joueurs PS5 ?

À en croire l'insider shinobi602, les joueurs PS5 auront potentiellement de très bonnes raisons de suivre les Game Awards 2024 à venir. Malheureusement, le public européen est particulièrement mal loti, puisque la cérémonie se tiendra de 1h30 à 5 heures du matin ce 13 décembre. Un horaire clairement pas adapté, surtout pour le dernier jour de la semaine avant le weekend.

Sur le fil ResetEra consacré à PlayStation Studios, et donc aux exclusivités PS5, un utilisateur indiquait d'ailleurs : « Si ce n'était pas diffusé aussi tôt le matin chez moi, je l'aurais regardé. Maintenant je me demande si je devrais faire une nuit blanche ou pas... ». Ce à quoi le généralement très bien informé shinobi602 a répondu de manière très succincte mais plutôt évocatrice : « Je le ferais ».

Il se pourrait donc que Sony réserve de belles annonces pour les joueuses et joueurs PS5, après une année 2024 assez légère en grosses exclusivités. On sait déjà que Death Stranding 2 sera présent. Mais à quoi s'attendre d'autre ? On peut assez aisément envisager du nouveau pour les particulièrement attendus Marvel's Wolverine et Ghost of Yotei, entre autres présentations de jeux déjà connus. Naughty Dog pourrait également en profiter pour enfin teaser son prochain, qu'il s'agisse ou non de The Last of Us Part 3. À l'inverse, il semblerait hélas que Bloodborne ne soit toujours pas de la fête. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri d'un inattendu retournement de situation. Verdict cette nuit si vous êtes couche-tard, comme nous qui couvrirons en direct les plus grosses annonces à retenir, sur PS5 comme pour les autres plateformes.

Source : Fil PlayStation Studios sur ResetEra