Sony et Microsoft se livrent toujours une bataille sans merci pour tenter de proposer les meilleures exclusivités à leur communauté. On sait que chez le consommateur, ce critère peut faire pencher la balance vers l'une ou l'autre des machines de la neuvième génération de consoles, la PS5 ou la Xbox Series. De son côté, le constructeur japonais a rajouté une nouvelle corde à son arc depuis quelques années pour mettre à terre la concurrence. C'est justement grâce à cette initiative que la firme a pu présenter trois nouvelles exclusivités à venir sur PS5.

Des exclus marquantes en approche sur PS5 ?

Le China Hero Project, ça ne vous dit rien ? Il s'agit d'un programme de soutien lancé par Sony en 2017 qui vise à soutenir les studios de développement de jeux vidéo basés en Chine. C'est grâce à cette initiative que nous avons vu arriver des titres comme ANNO : Mutationem ou encore F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch, par exemple. Cette nuit, Sony organisait une conférence de presse nommée PlayStation China Hero Project Phase 3 qui devait présenter les nouveaux titres rejoignant son programme d'incubation, en plus de ceux déjà annoncés, à savoir Exiledge, Awaken : Astral Blade et Will-less.

Dhaba : Land of Watermarks, un nouveau souls-like venu de Chine

Lors de la conférence, un certain Dhaba : Land of Watermarks a été dévoilé via un superbe trailer. Celui-ci fait la part belle au système de combat du jeu, qui semble clairement lorgner du côté des Souls-like et plus particulièrement de Sekiro avec sa parade marquée sur les plans visuels et sonores. Cette bande-annonce montre que l'arsenal de l'héroïne du jeu est très complet, elle qui alterne entre l'épée, l'arc, le canon et des sortes de griffes. On imagine que le titre développé par Dark Star paraîtra en exclusivité (temporaire, au moins) sur PS5, mais aucune période de sortie n'a été communiquée.

The Winds Rising, un jeu mystérieux qui attise la curiosité

Lors de l'événement, Sony a également annoncé The Winds Rising, développé par TiGames, qui n'est autre que le studio à l'origine de F.I.S.T. Malheureusement, le court teaser ne nous permet pas d'en apprendre beaucoup plus sur le titre, mais ce dernier arrive assurément à titiller notre curiosité. Selon Gematsu, il s'agirait aussi d'un action-RPG, une nouvelle preuve qu'un bon nombre de développeurs chinois privilégient ce genre pour connaître le succès à l'international.

Enfin, nous avons pu découvrir The God Slayer, qui n'a eu droit qu'à quelques images pendant la conférence. Le jeu est développé par Pathea Games, connu pour My Time at Portia et My Time at Sandrock. Il faudra patienter un peu avant d'en savoir un peu plus sur ce titre mystérieux. Notez que lors de l'événement China Joy, qui se tient du 28 au 31 juillet à Shanghai, Sony présentera plusieurs jeux développés par des studios chinois du programme China Hero Project à venir sur PS5, comme le très attendu Lost Soul Aside.