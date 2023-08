Contre toute attente, la Gamescom 2023 a réservé une belle surprise. Ce jeu très apprécié par les joueurs et les joueuses fait une grosse annonce que l'on n'a pas vu venir.

Les annonces Gamescom 2023 ont été très timides, même si on a bien eu quelques surprises avec Little Nightmares 3, mais aussi le simulateur de massacre de Zeds par excellence : Killing Floor 3. Sans compter bien entendu certains chouettes trailers diffusés durant la conférence d'ouverture du salon. Un autre événement, intégré à la GC 2023, s'est fait également remarquer puisqu'il a été le théâtre d'une très belle annonce PS5, Xbox Series et PC.

Un jeu plébiscité va faire des heureux

Ce ne sera définitivement le meilleur cru de la Gamescom 2023, mais c'est toujours qu'un E3 annulé ou décevant. Après l'Opening Night Live, nos confrères américains de Gamesradar ont organisé leur traditionnelle conférence Future Games Show 2023. Un événement avec énormément de jeux plus confidentiels tels que des AA ou des productions indépendantes.

RoboCop Rogue City était présent, mais surtout, le studio Dual Effect a annoncé Tormented Souls 2 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Oui, il y aura bien une suite au premier jeu. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un survival horror « à l'ancienne ». Un titre qui revendique sa parenté avec les vieux Resident Evil notamment. Un soft où les sauvegardes ne sont pas automatiques, et où il faut réfléchir un minimum pour résoudre des énigmes. L'exact opposé de Resident Evil Village. C'était gratuit, mais bon, ce n'est pas faux en même temps.

À sa sortie, Tormented Souls a été plutôt bien a accueilli par la presse, sauf sur PS5 où ça a été un peu plus tiède avec une note Metacritic dans le jaune, mais c'est surtout chez les joueurs qu'il a acquis sa réputation. Un plaisir old school très bien exécuté pour les fans de survival horror.

Tormented Souls annoncé sur PS5, Xbox Series X|S et PC

Tormented Souls 2 débarque en 2024, sans date précise, sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Une exclusivité de nouvelle génération contrairement au précédent épisode. Caroline Walker, l'héroïne du premier jeu, rempile et devra faire face (encore) à des créatures « terrifiantes » en se défendant avec des « armes de fortunes ». Le retour du pistolet à clous ?

Côté scénario, voici ce que nous apprend la fiche Steam de Tormented Souls 2. « Après les événements qui ont eu lieu à l'hôpital Wildberger, Caroline n'a plus qu'une envie : vivre une vie normale avec sa petite sœur Anna. Cependant, le destin lui réserve autre chose. Anna est affligée par une étrange maladie. Elle se met à cracher du sang, ses yeux deviennent noirs et elle perd connaissance. Les remèdes classiques ne lui sont d'aucune aide. Sans autre recours pour sauver sa sœur, Caroline est obligée de se tourner vers le surnaturel… Bienvenue à Puerto Miller, une ville d'Amérique du Sud au passé glaçant. Fondé il y a longtemps par la mystérieuse tribu Ismuit, un petit groupe religieux rejetant le monde extérieur, cet endroit cache des horreurs indicibles sous son apparence ancienne ».

Ci-dessous, le trailer d'annonce PS5 :

Trailer de la version PS5 de Tormented Souls 2.

On ne sait pas encore si la manette DualSense sera exploitée, mais rendez-vous l'année prochaine sur PS5, Xbox Series X|S et PC pour le savoir.